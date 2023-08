Aktierna som Wall Street-topparna satsar på

Genom plattformen Tipranks, en tjänst som rankar analytiker baserat på deras tidigare råd och genomsnittlig årsavkastning, har CNBC listat fem vinnaraktier för framtiden.

Först ut är restaurangkedjan Domino's som i slutet på juli rapporterade en starkare vinst per aktie än väntat samtidigt som intäkterna kom in under förväntan.

CNBC skriver att bolaget hänvisat till en försämrad prissättning på dess produktportfölj tillsammans med lägre ordervolymer.

Trots detta upprepade BTIG-analytikern Peter Saleh sitt köpråd för aktien med en riktkurs på 465 dollar, en uppsida på 17 procent från senaste stängningskurs på 396 dollar.

Analytikern listar bolagets partnerskap med matleveransbolaget Uber Eats, förändringar i Domino's belöningsprogram samt lanseringen av dess pepperonifyllda ostbröd som faktorer som ska bidra med ökade intäkter för pizzabolaget.

”Vi förväntar oss att förbättringen av leveransförsäljningen, tillsammans med minskande råvarupriser, kommer att leda till en sundare enhetsekonomi och accelererad inhemsk utveckling nästa år och därefter”, säger Peter Saleh till CNBC.

Enligt Tipranks har analytikern en genomsnittlig årsavkastning på 12,9 procent.

Sedan 2004 har Domino's-aktien bjudit på en avkastning på över 2700 procent. Kursfacit för 2023 visar på en uppgång på 16,5 procent.

Domino's belöningsprogram samt lanseringen av dess pepperonifyllda ostbröd som faktorer som ska bidra med ökade intäkter för pizzabolaget. Foto: Alan Diaz

Nästa tips är teknikjätten Meta som stigit med närmare 150 procent under 2023. Årsuppgången fick sig en extra skjuts efter bolagets rapport för det andra kvartalet. Meta, som äger Facebook, rapporterade att användandet ökade på plattformen, samtidigt som bolagets intäkter och utsikter kom in starkare än väntat.

Efter rapporten höjde Monness-analytikern Brian White sin riktkurs till 370 dollar från 275 och bibehöll sin köprekommendation. Det ger en uppsida på närmare 20 procent från fredagens stängningskurs på 310 dollar.

Analytikern noterade i en kommentar att rapporten återspeglade positiva vibbar, uppbackade av en förbättrad annonsmarknad. Han lyfte fram Metas starka medvind i dess kortfilmsfunktion Reels, som växer med en årlig intäktstakt på över 10 miljarder dollar.

I det långa loppet menar analytikern att: ”Meta kommer att dra nytta av den digitala annonstrenden, förnyad av AI:s styrka.”

Enligt Tipranks har Brian White en genomsnittlig årsavkastning på 20,7 procent.

Mark Zuckerbergs Meta väntas dra nytta av den digitala annonstrenden, förnyad av AI:s styrka. Foto: Eric Risberg

Brian White är även positiv till ljudströmningsföretaget Spotify som nyligen rapportrasat med över 14 procent. Detta efter att det Daniel Ek-ledda bolaget redovisat lägre intäkter än väntat under det andra kvartalet, samt svagare utsikter för nästkommande kvartal. Trots detta menar analytikern att siffrorna var ”respektabla”.

Han pekar bland annat på att Spotifys månatliga aktiva användare växte med 27 procent på årsbasis till 551 miljoner.

Medan analytikern erkänner att bolaget utmanas av en intensiv konkurrenssituation, säger han att ”Spotify kör på en gynnsam långsiktig trend, förbättrar sin plattform, utnyttjar en stor digital annonsmarknad, utökar sitt ljudutbud och förbättrar sin kostnadsstruktur.”

Brian White höjer sina estimat för 2024 och upprepar sin köprekommendation samtidigt som han skruvar upp riktkursen till 175 dollar från tidigare 160. Det ger en uppsida på närmare 20 procent från fredagens stängningskurs på 144 dollar.

Satya Nadella, vd för Microsoft som Goldman Sachs-analytikern Kash Rangan ser som väl positionerat för att fånga möjligheterna som finns inom flera långsiktiga trender. Foto: Samyukta Lakshmi

En annan teknikjätte som listas är Microsoft. CNBC skriver att bolaget skapat rubriker i samband med dess AI-framsteg.

Bolagets resultat för fjärde kvartalet överträffade Wall Streets förväntningar på intäktssidan medan utsikterna för nästkommande kvartal visade sig vara svagare än väntat.

Ändå är Goldman Sachs-analytikern Kash Rangan positiv till aktien.

Analytikern tror att det på kort sikt kan finnas oro för när företagets ökade kapitalinvesteringar ska komma att löna sig men pekar på Microsofts tidigare molninvesteringar som på senare tid visat sig ha lett till en ökad tillväxttakt för dess molntjänst Azure.

Kash Rangan menar att Microsoft är väl positionerat för att fånga möjligheterna som finns inom flera långsiktiga trender, inklusive generativ AI och maskininlärning.

I linje med sin hans positiva uttalanden upprepar analytikern sin köprekommendation med en riktkurs på 400 dollar. Uppsidan hamnar därmed på cirka 22 procent från fredagens stängningskurs på 327 dollar.

Mary Barra, vd för General Motors. Foto: Håkan Matson

Långt ifrån tekniksektorn finns fordonstillverkaren General Motors, som enligt CNBC imponerat på investerare med en robust intäkts- och resultattillväxt i det andra kvartalet. I samband med rapporten passade även bolaget på att höja sina helårsutsikter för andra gången i år.

Nyligen bekräftade Tigress Financial Partners-analytikern Ivan Feinseth sin köprekommendation på aktien med en riktkurs på 86 dollar, och noterade företagets starka upptrappning av lanseringar och produktion av nya elfordon.

Analytikern betonade att bolagets fortsatt ser en stark efterfrågan på sina stadsjeepar och pickuper, vilket driver starkare intäkter och kassaflöde som i sin tur finansierar fordonstillverkarens övergång och expansionen mot elbilar.

”Förutom en ökning av dess elbilsproduktion, bör General Motors upptrappning av kraftfull programvara och tjänster leda till betydande ökningar i avkastning på eget kapital och vinsttillväxt.”