Aktierna som spararna rusar efter

De svenska aktieägarna söker sig till investmentbolagen, men överger de små och medelstora bolagen för att satsa på large cap. Det visar ny statistik från Modular Finance/Holdings som tagits fram för Di:s räkning.

Om man räknar bort MQ Holding, som ökat sin ägande med 132 procent efter att Öresund delat ut MQ-aktier till sina ägare, har det procentuella ägandet ökat mest i industribolaget Xano. Bolaget har fått över 90 procent nya enskilda ägare, vilket motsvarar 2.184 personer. Det kan vara den kraftiga kursutvecklingen som lockat köpare – aktien har nämligen stigit runt 55 procent i värde sedan nyår.

Det investmentbolag som fått procentuellt flest ägare under året är Latour, som investerar i teknik på den svenska marknaden. Bolagets ägarstock har växt med 32 procent under året – det motsvarar över 10.000 nya aktieägare, och ägandet är nu utspritt på 41.000 personer. Hittills har dock inte bolaget gett den avkastning till sina ägare som de kanske hade hoppats på, då aktien ligger 3,8 procent under värdet den hade vid nyår.

Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet, säger att investmentbolag är en jättestark trend hos deras kunder.