Aktierna som handlas exklusive rätt till utdelning

Di har tidigare i veckan rapporterat om att det under de kommande veckorna kommer slussas 200 utdelningsmiljarder från de svenska storbolagen till aktieplacerarnas konton.

På torsdagen handlas bland annat Handelsbanken exklusive rätt till utdelning på 7,5 kronor per aktie och bör alltså, allt annat lika, backa med 6,8 procent till kursen 103,15 kronor per aktie. Vid halv elva var aktien dock ner 9,3 procent till kursen 100,4 kronor per aktie.

Com Hem handlas i sin tur exklusive rätt till en första utdelning på 3 kronor av totalt 6 kronor medan Fortnox handlas exklusive rätt till en utdelning på 0,25 kronor per aktie.

Övriga bolag är Ahlstrom-Munksjö som handlas exklusive rätt till 0,26 euro i en första del av totalt 0,52 euro, Kemira som handlas exklusive rätt till 0,53 euro, Valmet med 0,55 euro samt Lundin Mining som handlas exklusive rätt till en kvartalsvis utdelning på 0,03 kanadadollar.