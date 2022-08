Aktielegendaren László Szombatfalvy har avlidit

”Många upptäckte campandet under pandemin och i år har vi fått tillbaka norrmännen”, säger Johan Söör på First Camp.

Hos Skandinaviens största campingkedja noterar vd:n all time high under juli.

Tobias Siversson från Södertälje har varit på Orsa camping med sin familj i fyra dagar. Till höger: Destinationschefen René Schwanda tittar in i ett glamping-tält.

First Camp Group med 61 campingplatser i Skandinavien, varav 50 i Sverige, omsatte under juli 438 miljoner kronor, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med i fjol och 18 procent jämfört med 2019, året före pandemin.

Det är all time high för campingkedjan vars prognos är att kliva över miljarden i årsomsättning – men då ingår också de nio campingar i kedjan Svenska Campingpärlor som förvärvades i fjol samt sex fristående destinationer, bland dem Leksand Resort och Jesperhus Feriepark i Danmark.

”Vi växer också via våra förvärv, men siffrorna för rekordomsättningen i juli är organisk. Det är förstås jättekul. Sen har vi i campingbranschen varit rätt förskonade av pandemin. Vi hade ett litet hack i kurvan under 2020, då vi tappade omkring 15 procent i omsättning, men 2021 lyckades vi behålla samma omsättning som 2019 och 2022 ser vi nu en ordentlig ökning jämfört med normalåret. Det visar att pandemin fick intresset för camping att öka. Både husvagn och husbilsförsäljningen har slagit rekord i många länder och här har även stugboendet slagit rekord. Många nya gästkategorier som annars åker till medelhavet på charter har valt att ta in på camping istället”, säger vd:n Johan Söör.

Johan Söör, vd på First Camp, gläds över de fina julisiffrorna. Foto: Amanda Lindgren

Satsningar på aktivitetsprogram som barnklubbar, träning och underhållning är del i lyftet tror vd:n – och att de utländska gästerna är tillbaka. På vissa campingplatser utgör norrmännen en majoritet av besökarna. Så är det på Arcus i Luleå där 70 procent av gästerna kom från Nordnorge i juli.

”Man ser att de är glada att få vara tillbaka, de har saknat att vara här”, säger Viktoria Ågren, vikarierande destinationschef på First Camp Arcus.

Campingen, som tillhör topp fem av dem som haft högst omsättning bland First Camps destinationer i sommar, lockar med bad och stränder samt närheten till Luleås shopping.

”Det har varit fullt här många dagar i juli och de flesta har förbokat. Vi ser en märkbar ökning både om man jämför med pandemiåren men också 2019 års säsong”, säger Viktoria Ågren.

Även campingen i Dalarnas Orsa, en av landets största med över 800 platser, har haft bråda dagar med stundtals långa köer till campingens infart. Destinationschefen René Schwanda berättar att intäkterna i juli ligger på 25-30 procent över rekordåret 2019.

”Vi slog även rekord under midsommarhelgen som är otroligt stor här i Orsa, så man får säga att det har gått bra”, säger han.

Linda och Robert Csapo med barnen Adrian och Nora har hyrt ett glampingtält på campingen i Orsa. De är här för att fira att Robert fyller 35 år. Foto: Petter Cohen

Nytt för i år är campingens tio så kallade glampingtält som varit hett eftertraktade. Men också vanliga tält ökar i popularitet, konstaterar René Schwanda. Vanligast är dock att komma med husvagn. Framför allt är det barnfamiljer som kommer till Orsas camping. Stora ytor med lekplatser, poolområde och barnklubb lockar.

Men även läget vid Orsasjön och den kilometerlånga långgrunda stranden. En del väljer att ha campingen som bas för att sedan göra utflykter till Leksand sommarland och Tomteland, berättar René Schwanda.

”Vi ser många återkommande gäster men också nya. Många har varit här som barn och vill nu ta hit sina barn eller barnbarn. Men vi har många nya också, de som köpt husvagn, husbil eller tält under pandemin. Allt fler har hittat andra sätt att semestra på samtidigt som norrmännen har kommit tillbaka.”

I juli var 20 procent av gästerna norrmän.

Även de tyska gästerna har varit en betydande del i den framgångsrika campingsommaren menar Michael Carlsson, styrelseordförande på SCR Svensk Camping, som företräder omkring 350 campingföretagare.

”Den största skillnaden är att våra utländska gäster kommit tillbaka, både på Västkusten och i Norrland där vi har mycket norska gäster eller på ostkusten där vi har mycket tyska gäster. Hos oss står de tyska gästerna för ungefär en fjärdedel under en säsong. Så de är viktiga”, säger han.

Den stora utmaningen under sommaren har varit att få ihop personal, menar First Camps vd Johan Söör.

”Det har gällt både fast anställda och säsongsanställda. Vi har i vissa fall tvingats minska öppettiderna i våra restauranger för att vi inte hittar personal. Då har vi letat både i Sverige och utomlands”.

Viktoria Ågren, vikarierande destinationschef på First Camp Arcus i Luleå, konstaterar att det varit full beläggning under stora delar av juli.

Hur den höga inflationen kommer påverkar campandet är för tidigt att säga:

”Med de här fina månadssiffrorna har vi inte sett så mycket av den effekten i sommar. Mer generella observationer är att den här typen av externa faktorer brukar slå åt olika håll i just campingbranschen. När det är dyrt att flyga eller dyrt att vara utomlands, kan det gynna oss, att man istället stannar på hemmaplan. Höga bränslepriser kan påverka negativt, men samtidigt fortsätter många campa närmare hemmet.”

Johan Söör är inte orolig och tycker att det funnits en acceptans att betala mer när inköpspriserna ökat. Efter årets förvärvsrunda utesluter han heller inte att First Camp kommer göra fler köp.

”Vi bedömer att vi är en av de topp fem största campingkedjorna i Europa och avser gå in i fler marknader framöver”.