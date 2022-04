Åkesson säger ja till Nato – om Finland går med

Kemibolaget Permascand noterades på First North i somras och har sin huvudsakliga verksamhet inom rening av barlasttankar på fartyg.

Det i sig är en bra business, enligt Johan Thorén som förvaltar Strand Kapitalförvaltnings småbolagsfond och har aktien som ett av sina innehav. Det som i förvaltarens ögon gör Permascand riktigt intressant som aktie hänger ihop med energikrisen som uppstått i Europa i samband med Rysslands invasion av Ukraina.

”Vi kommer behöva förlita oss på vindkraft i mycket större omfattning än i dag, och då tvingas vi in i tekniker för att lagra energin.”

En sådan teknik är vätgaslagring, där överskottsenergi från vindkraften används till att utvinna vätgas ur vatten. Och där kan Permascand bidra med en kritiskt viktig teknologi, förklarar Johan Thorén i DiTV:s Börsmorgon.

Thorén: Uppsida i svenska vätgasdoldisen. Förvaltningschefen lyfter fram ett grönt case

Det handlar om en beläggning på de anoder och katoder som används i vätgasutvinningen, och som är avgörande för att minimera effektbortfall i processen.

”Det finns andra aktörer som också gör den här beläggningen, men Permascand är 'one of a kind'. De har en jättebra position.”

Den här marknaden kommer att bli ”hur stor som helst”, enligt Johan Thorén, som pekar på att Tyskland tagit planerar investeringar på 200 miljarder euro, motsvarande drygt 2.000 miljarder kronor, för att snabba på energiomställningen.

Det låter som att det är ganska mycket förhoppning i det här.

”Förra året sålde de för 50 miljoner kronor inom det här området. De har en orderbok nu på 100 mkr – en schyst ökning. Och det har inte ens börjat. Så det är inget förhoppningsbolag.”

Permascand har haft en svängig resa sedan debuten på First North där den i perioder handlats långt under teckningskursen på 34 kronor. Men den senaste tiden har aktien fått rejält med luft under vingarna.

Den senaste månaden är aktien upp nästan 40 procent, och uppgången fick ytterligare fart på fredagen sedan Johan Thorén tipsat om den i Börsmorgon.