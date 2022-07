Aker BP:s rapport bättre än väntat på samtliga punkter

Kullagertillverkaren SKF redovisade ett justerat rörelseresultat på 2.473 miljoner kronor under det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 2.716 Mkr enligt Infronts sammanställning av 19 analytikers estimat.

På onsdagen var det dags för SKF att presentera sina siffror för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen summerades till 23.655 Mkr vilket var en ökning från 20.735 Mkr under samma period 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 22.596 Mkr enligt Infronts sammanställning.

SKF:s justerade rörelsemarginal landade på 10,5 procent vilket var en minskning från 15 procent under det andra kvartalet 2021 och under analytikernas förväntningar på 12 procent.

”Marginalutvecklingen under kvartalet berodde till stor del på exceptionellt utmanande omständigheter under april och maj månad. Under dessa två månader påverkade kriget i Ukraina och nedstängningar av Kina vårt resultat negativt. Det ledde till att kostnaderna för material, utrustning och logistik ökade med cirka 600 miljoner kronor jämfört med första kvartalet”, skriver Rickard Gustafson, vd för SKF, i rapporten.

”Under juni månad normaliserades marknadsförhållandena något, vilket i kombination med genomförda prisökningar resulterade i en mer stabil omsättning mot slutet av kvartalet”, fortsätter han.

SKF:s organiska tillväxt uppgick till 5,4 procent vilket var bättre än väntade minus 1 procent.

Blickar vi framåt så förväntar sig SKF en hög ensiffrig organisk försäljningstillväxt under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2021.

”Vi förväntar oss att den höga volatiliteten på marknaderna håller i sig med tanke på det pågående kriget i Europa, den höga inflationen, risken för covid-19-relaterade restriktioner i många geografiska områden, flaskhalsar i leveranskedjan och en fluktuerande efterfrågan. För helåret 2022 står vi fast vid vår prognos om en organisk försäljningstillväxt med 4-8 procent”, skriver Rickard Gustafson.