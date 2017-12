Akelius utmaning väntas sätta nytt rekord

Sedan första december har näringslivet och privatpersoner kunnat anta Roger Akelius utmaning och skänka pengar till FN:s barnfond Unicef. För varje krona som samlas in kommer fastighetsmiljardären efter nyår att dubbla beloppet. För Unicefs del väntas månadens insamling sätta nytt rekord.

"Det har kommit in mycket nu i slutet och vi räknar med att hamna över summan vi fick in under december förra året. Vi märker att särskilt företag har gett mer än vad de vanligtvis brukar göra. Den 27:e hade vi fått in en totalsumma på hela 50 miljoner kronor", säger Per Westberg som är vice generalsekreterare på Unicef Sverige.

Akelius initiativ drog i gång redan förra året och stödde då Läkare utan gränser för deras arbete med människor som är offer för krig och andra katastrofer. Kampanjen blev en succé och organisationen slog sitt insamlingsrekord som efter Akelius dubblering landade på 261 miljoner kronor.