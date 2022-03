”Ai handlar inte om it”

Kye Andersson är sedan ett år tillbaka partner i Canucci, ett nystartat AI-bolag inom Wallenbergsfären som jobbar med organisationsförändring. Han är även bland annat rådgivare på Sveriges nationella center för artificiell intelligens, AI Sweden och har där satt samman en ”Ai Business Checklist for CEOs”

Varför behövs en ai-guide för vd:ar?

”Precis som när internet kom avfärdar väldigt många företagsledare i dag också AI som en teknisk utmaning och delegerar till it-avdelningen. Detta trots att nästan allt värdeskapande varit kognitivt de senaste 50 åren, alltså vår förmåga att prediktera och dra slutsatser. Och det är precis vad ai handlar om. Att bortom vår mänskliga förmåga se mönster i data så att vi kan ta bättre beslut och hitta innovationer och upptäcka problem snabbare”, förklarar Kye Andersson samtidigt som han ser att det har skett en stor förändring de senaste åren.

”Det är många företagsledningar som ser att AI är nyckeln till bättre resursanvändning och hållbart värdeskapande.”

Ai är obekvämt för många för att det är svårt att förstå, menar du. Hur definierar du ai?

”När vi kan hitta mönster i data för att lösa problem bättre och snabbare än vad vi människor kan.”

Vad är den allra värdefullaste fördelen med ai?

”På en makronivå är det att vi kan ta vara på resurser exponentiellt mycket bättre. Vi slösar oerhört mycket resurser i dag. Vi tar onödigt lång tid på oss, eller tappar intelligens och värde på vägen. Exempelvis vad gäller klimatet där allt slöseri går att översätta till onödig energiförbrukning, och allt som oftast utsläpp.”

”På en mänsklig nivå innebär AI möjligheten att inte längre behöva vara begränsad till klassificeringar såsom titlar. Alla individer är unika i sin förmåga att se världen, upptäcka saker och se mönster. Om vi kan ta till vara på den kollektiva intelligensen i människor, och ta oss bortom våra mänskliga begränsningar, så kan vi lösa problem och skapa förändring enormt mycket snabbare.”

Vad är det vanligaste misstaget företag gör när de tar sig an ai?

”Ett av de vanligaste misstag vi människor gör är att försöka passa in nya företeelser i en gammal världsbild. Det är många som pratar om ai men egentligen beskriver gamla, logik- och regelbaserade system. De försöker passa in det i vårt kognitiva sätt att beskriva lösningar. Men ai liknar vårt undermedvetna mycket mer.”

”Det är därför som många tyvärr ofta hamnar i reglerings- och etikdiskussioner snarare än att prata om vad som blir möjligt och ge sig in i lösningar. För det är läskigt för de flesta att diskutera saker som vi inte förstår. Och det är ännu läskigare att erkänna att vi inte förstår.”

Du beskriver att det finns två olika vägar för en organisations ai-resa, antingen använda ai för att utveckla en snabbare häst eller för att bygga en bil. Att det är den stora skiljelinjen förståelsemässigt.

”Ja, och de flesta är kvar med fokus på snabbare häst. Det finns fortfarande så mycket pengar att tjäna på ren effektivisering. Det finns såklart ännu mer pengar på den andra vägen, att se helt nya möjligheter. Men den kommer också med en otroligt mycket större portion obekvämhet för då måste man börja titta på en helt ny organisation och kanske kasta av sig gamla titlar. Samt vara beredd på en förskjutning av makt från individen till organisationen.”

Vad är det viktigaste budskapet i checklistan?

”Att den som är högst upp i organisationen, om det är vd, generaldirektör eller allra ytterst statsminister, är den som är ansvarig för att förstå hur ai kan användas för att skapa förändring i framtiden, vilka värdeskapande möjligheter som finns, och skapa en tydlig vägkarta. Med mätbara mål. Utan kvantifierbara mål så finns ingen strategi eller karta.”

Hur vanligt är det i dag?

”Det är väldigt varierande. Det är en liten klick bolag där högsta ledningen verkligen förstår, och dom gasar. Men den absoluta majoriteten förstår inte och delegerar fortfarande och ser det som en it- eller forskningsutmaning.”

Vad är ditt bästa generella råd till de företag och vd:ar som precis ska börja tänka på ai?

”Bli bekväm med att ai kommer vara den primära värdeskapande kraften för din organisation i framtiden. Umgås och prata med andra ledare som är nyfikna och vill lära sig att förstå ai. För ai är branschöverskridande, vilket gör att en kan ha diskussioner på samma nivå inom affärsutveckling i vitt skilda verksamheter.”