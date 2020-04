Africa Resuorces går på lågvarv – sänker sin burnrate

”Koncernen har dragit ned kostnaderna till ett minimum för att hantera och minimera utflödet av likviditet och har i dagsläget en ”burnrate” under 50.000 kronor per månad. Baserat på den slimmade organisationen och den låga kostnadskostymen bedömer vi oss stå väl rustade att hantera rådande omständigheter under hela 2020 om detta mot förmodan skulle behövas”, kommenterar vd Thomas Häggkvist i pressmeddelandet.

Sedan årsskiftet har aktien fallit drygt 44 procent. På fredagen handlades den oförändrat till 2:42 kronor med knappt någon handel.