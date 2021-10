Africa Resources: Volymer har börjat utvecklas i linje med mål

”Vi satte tidigt upp produktionsmål om 1.000 carat per månad vilket vi så här långt varit relativt långt ifrån att uppnå. Vi har nu under de senaste veckorna processat omfattande volymer alluvial malm vilken kontinuerligt lagras och successivt ökat antalet utvunna carat per dag. Under den senaste veckan har Africa Resources andel av produktionen legat mellan 25 och 35 carat per dag”, heter det.

För att nå 1.000 carat per månad krävs cirka 40 carat per dag vilket ”vi är övertygade om att vi når inom kort”, heter det.