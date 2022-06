Affärsman riskerar fängelse för grovt insiderbrott

Det var i januari i år som affärsmannen Jonas Litborn greps av polis i sin bostad. Finansinspektionen hade då hittat flera misstänkta transaktioner i ett eller flera av de börsnoterade bolag som Jonas Litborn var delägare i. Enligt Ekobrottsmyndighetens bedömning rörde det sig om grovt insiderbrott.

”Vid sidan av beloppens storlek väger det ganska tungt att han har agerat i egenskap av styrelseordförande”, säger åklagare Pontus Hamilton vid EBM.

Några detaljer vill åklagaren inte lämna innan Jonas Litborn har delgetts den färdiga förundersökningen. Men enligt uppgift till DN ska de misstänkta brotten ha skett mellan januari och oktober 2020. Under denna period har Jonas Litborn varit styrelseordförande i de börsnoterade bolagen Transiro, Brandbee Holding och Mavschack.

”Utredningen är i princip klar och jag håller på att sammanställa allt material. Misstankarna håller för ett åtal och jag kommer att fatta beslut antingen i slutet av sommaren eller i början av hösten”, fortsätter Pontus Hamilton.

Jonas Litborn släpptes av åklagaren efter förhör. Någon dag senare meddelade de tre ovanstående bolagen att han hade lämnat ordförandeposten. Orsaken mörkades och i pressmeddelandena hänvisades bara till ”personliga skäl”. Senare ska Jonas Litborn ha rapporterat in ett stort antal aktieaffärer till Finansinspektionen, affärer som skett under 2020 och 2021.

”Det är klart avvikande med tanke på att reglerna kräver att en anmälan sker inom tre affärsdagar”, säger en källa till Di.

Di kan nu berätta att insidermisstankarna fått följder även för ett annat börsbolag som Jonas Litborn företrädde vid tidpunkten – både som vd och storägare. I det här fallet handlar det om Curira AB, som är noterat på NGM-börsen och genom dotterbolagets Lystra driver assistansverksamhet i över hundra av landets kommuner.

Som Di nyligen rapporterat drog Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i förra veckan in Lystras tillstånd på grund av en rad påstådda brister och missförhållanden. En av de saker som IVO tagit fasta på är just den pågående brottsutredningen mot Jonas Litborn.

”Med anledning av brottets art och allvarlighet samt att det skett i nära tid vid tidpunkten för när Jonas Litborn var vd och styrelseledamot för Curira AB samt att IVO ovan bedömt att han har ett bestämmande inflytande i koncernen anser IVO att dessa omständigheten har betydelse för IVO:s bedömning av hans lämplighet att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS”, skriver IVO i sitt beslut.

Att Lystra förlorade tillståndet ledde i sin tur till att NGM den 20 juni stoppade all handel i moderbolaget Curira. Först den 28 juni, då Lystra överklagat IVO:s beslut till Förvaltningsrätten, återupptogs handeln med ett dramatiskt kursras som följd. På tisdagseftermiddagen hade aktien backat med över femtio procent.

Di har varit i kontakt med Jonas Litborn, som hoppade av vd-posten i Curira i samband med EBM:s tillslag. Tillsammans med sin fru har han dock kvar fem procent av aktierna i bolaget.

”IVO:s beslut rörande Curira är föremål för domstolsprövning, utöver att jag äger aktier i Curira har jag inget med bolaget att göra. I övrigt har jag inget att kommentera”, skriver Jonas Litborn i ett mejl.

Di nådde under tisdagen Mikael Odenberg, en av två före detta M-ministrar som gått in som delägare och styrelsemedlemmar i Curira. Mikael Odenberg är kritisk till att IVO använder brottsutredningen mot Jonas Litborn som skäl för att dra in dotterbolagets Lystras tillstånd.

”Bortsett från att karl'n inte blivit dömd är påståendet att han skulle ha något inflytande helt grundlöst. Det må vara att han äger fem procent av aktierna, men jag har aldrig hört talas om honom”, säger Mikael Odenberg.

Di har även sökt Curiras styrelseledamot Cristina Husmark Pehrsson, tidigare socialförsäkringsminister, utan framgång.

Straffskalan för grovt insiderbrott är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.