Affären i mål – FC Barcelona ska notera verksamhet

Noteringen ska ske genom att mediabolaget Barca Media slås samman med ett spac-bolag som ägs av den schweiziska private equity-fonden Mountain Partners. Det sammanslagna bolaget värderas till 1 miljard dollar, motsvarande 10,8 miljarder kronor, skriver Bloomberg.

Affären väntas vara slutförd under årets fjärde kvartal och bolaget ska sedermera noteras på Nasdaq i New York under aktiesymbolen BRME.

Barcelonas mediebolag kontrollerar rättigheter till klubbens sociala medier, esport och vissa videoklipp. Klubben menar att bolagets ”tillgång till den amerikanska kapitalmarknaden möjliggör bygget av en än starkare plattform att fortsätta accelerera sin långt gångna tillväxtstrategi.”

De befintliga aktieägarna i Barca Media kommer äga motsvarande 80 procent av kapitalet i det nya bolaget.

Den spanska storklubbens ekonomiska trångmål har knappast gått någon förbi. Fjolåret inleddes som bekant med att klubben stod under hot om konkurs, samtidigt som skuldberget fortsatte växa till 14 miljarder kronor, vilket Di:s krönikör Olof Lundh skrev om. Den snåriga situationen tvingade den anrika klubben att låta sin främsta fixstjärna Lionel Messi lämna klubben redan under sommaren 2021.

Samtidigt försökte man tråckla sig ur situationen genom lukrativa sponsoravtal med Spotify, som uppgavs vara värda 3 miljarder kronor. Det räckte emellertid inte och klubben kände sig nödgad att sälja ytterligare av sina sändningsrättigheter till matcherna i den spanska högsta divisionen La Liga till det amerikanska investmentbolaget Sixth Street, som per juli i fjol ägde 25 procent av de rättigheterna.