Aerowash vänder till förlust

Nettoomsättningen föll till 3,3 miljoner kronor (16,8).

Rörelseresultatet sjönk till -1,6 miljoner kronor (2,7).

”Trots en pågående covid-pandemi, som drabbat flygindustrin extremt hårt, lyckades vi under första kvartalet ta ordrar till ett värde av 10 miljoner kronor, vilket är ett styrkebesked och vittnar om en stor affärspotential får våra lösningar. Dock bokas intäkterna först vid leverans och till skillnad mot i fjol gjordes inga produktleveranser under första kvartalet i år”, skriver Aerowash vd Niklas Adler i delårsrapporten.

Han uppger att bolaget upplever ett starkt momentum i marknaden för närvarande.

”Under 2021 har redan ett 90-tal nya flygbolag startats i världen. De mest dynamiska marknaderna återfinns i Kina/Sydostasien, Gulfen samt USA, vilka också är de marknader vi fokuserar på”, skriver han.

Mer än ett år försenat har bolagets amerikanska återförsäljare US Aviation påbörjat driftsättningen av tvättroboten AW 12 hos Delta Airlines.

”En allt starkare inhemsk flygmarknad gör att aktiviteten i USA är hög. US Aviation ser ett kraftigt momentum i marknaden för tvättjänster. Bolaget räknar med att addera ytterligare flygbolag som kunder redan under sommaren. Troligen kommer reserestriktionerna mellan USA och Europa att upphöra inom kort. Vi planerar att bistå US Aviation i samband med den vidare utrullningen på den amerikanska marknaden och att kunna avsluta de pågående förvärvsdiskussionerna inom tidsramen för den existerande avsiktsförklaringen, det vill säga per den sista oktober”, skriver Niklas Adler.

Bakgrunden är att Aerowash i november 2019 ingick en avsiktsförklaring med distributören US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc. Avsiktsförklaringen har förlängts flera gånger, delvis som en konsekvens av coronapandemin.