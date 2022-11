Aerowash ökar omsättningen och förbättrar resultatet

Spotlightlistade Aerowash, som tillverkar robotar för utvändig tvättning av flygplan, hade en nettoomsättning på 1,8 miljoner kronor (1,0) och ett rörelseresultat om -2,2 miljoner kronor (-3,8) under det tredje kvartalet 2022.

Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 0,5 miljoner kronor.

Styrelsen har under kvartalet accepterat ett bud från US Aviation Services (USAS), där USAS erbjudit sig att förvärva 100 procent av aktierna i dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S Services Oy samt Aerowash US för en köpeskilling om 16,5 miljoner dollar.

Aerowash kommunicerade tidigare under onsdagsmorgonen att köparen begärt mer tid för att slutföra transaktionen och att styrelsen återkommer efter det att en ny tidplan har fastställts med köparen.