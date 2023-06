Aegirbio-topp ska lämna bolaget

Rekryteringen av ersättare till rollen som COO kommer inledas omedelbart, skriver bolaget.

Det är den andra förändringen i bolagstoppen på kort tid. Den 31 maj meddelade Aegirbio att man rekryterat Medestex vd och grundare Marco Witteveen som ny vd med tillträde den 15 juni 2023. Han ersätter Bradley Messmer, som under en övergångsperiod kommer att stötta Marco Witteveen i hans nya roll och även vara tillgänglig som vetenskaplig rådgivare till bolaget.

Det First North-listade diagnostikbolaget hade ingen omsättning under det första kvartalet och förlusten uppgick till minus 17 miljoner kronor under perioden, enligt rapporten som släpptes efter beskedet om vd-bytet.

”Aegirbio tillbringade större delen av Q1 2023 under molnet av Nasdaqs hot om att avnotera bolaget. Medan Disciplinnämnden beslutade att inte avnotera bolaget, och i stället ge oss böter, var den mellanliggande tiden svår för alla”, skrev den avgående vd:n Bradley Messmer, i rapportens vd-ord.