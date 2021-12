Adidas sålde NFT:er för 215 miljoner kronor

Adidas intåg i NFT-världen får sammanfattas som en succé. Den tyska sportklädes- och skotillverkaren släppte tillsammans med NFT-pionjärerna Bored Ape Yacht Club, Punks Comics och GMoney 29.620 NFT:er för 0,2 av kryptovalutan ether styck, motsvarande 7.250 kronor, rapporterar The Verge.

NFT – non-fungible tokens – är ett slags äkthetsbevis, som kan säljas, köpas eller bytas. Via blockkedjeteknik kopplas NFT till någon form av digitalt innehåll, i det här fallet kallas projeket ”Adidas Originals: Into the Metaverse”.

Alla tog slut inom loppet av några timmar, vilket innebar att motsvarande 215 miljoner kronor trillade in på sportjättens bankkonto.

Den som köpte en av NFT:erna får nästa år tillgång till en träningsoverall, en mössa och en huvtröja, och digitalt även tillgång till några slags virtuella upplevelser.