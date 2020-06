Adelaide tar medborgarna till hjälp för att forma framtidens stad

Stadstyret i Adelaide säger att det avbrott som coronapandemin inneburit I folks liv är ett ypperligt tillfälle att använda folks kreativitet och fantasi till forma hur staden ska se ut i framtiden, och hur man kan hjälpa den att återhämta sig snabbt från de sociala och ekonomiska effekter pandemin bidragit med.

Medborgarna har fram till 8 juli på sig, och alla idéer kommer enligt styret att utredas utifrån kriterierna tid, kostnad och effekt.

Läs mer här: Adelaide invites citizens to reimagine the city after the pandemic