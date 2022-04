Addvise slutför förvärv av Surplus Diabetics

Ett par röster från det belägrade stålverket Azovstal i Mariupol har sipprat ut genom den järnring som de ryska och ryskstödda separatiststyrkorna slagit runt den.

De ukrainska soldaterna, tillsammans med vad som sägs vara fler än 1.000 civila, har befäst sig i det enorma komplexets underjordiska kulvertsystem, en gång i tiden skapat för att stå emot ett kärnvapenanfall.

”Vi är omringade. De bombar oss med allt de kan”, säger den ukrainske soldaten Gasim till The New York Times under tisdagskvällen och fortsätter:

”Vår enda plan är om blockaden bryts av våra styrkor så att vi kan ta oss ut härifrån”, säger han.

Mikhail Versjinin, en annan av soldaterna, säger till tidningen att situationen är kritisk.

”Allt man kan göra är att gömma sig under jord. Här finns mat och vatten, inte i stora mängder, men det finns här”, säger han.

Flera civila har också sökt skydd i verket, säger stadens biträdande borgmästare Serhej Orlov till BBC.

”Det är mestadels boende från de närmsta förstörda byggnaderna och många arbetare från stålverket. De vet att stålverket har ett bra skyddsrum och att det finns en del lager med mat och vatten i bombskyddet. Därför har de bestämt sig för att bo i det här skyddsrummet med sina familjer”, säger Orlov till BBC.

Azovstalverket, det enda området i Mariupol som fortfarande är under ukrainsk kontroll, där ryska styrkor och separatister sedan kriget inleddes gata för gata minskat motståndsfickorna. Kostnaden har varit hög, och staden är bitvis i ruiner.

Omfattande ryska styrkor är upplåsta i striderna i Mariupol. Staden har en betydande hamn och är strategiskt viktig i att säkra en korridor mellan Donbass och Krimhalvön. Genom att ta kontroll över det omkring 10 kvadratkilometer stora stålverksområdet undviker de ryska styrkorna risken för bakhåll därifrån, dessutom ökar man kontrollen över stadens hamn och järnväg. Att staden faller skulle också kunna lyftas fram som en betydande seger i Ryssland.

Men att storma det underjordiska nätverket kan bli kostsamt. De användes bland annat av stålverksarbetare när ryskstödda separatister försökte att ta kontroll över staden 2014, uppger talespersonen Galina Yatsura vid företaget Metinvest, som drev verket innan kriget.

”Ända sedan den första invasionen har vi hållit bunkrarna i gott skick och haft dem fyllda med mat och vatten”, säger hon till The New York Times.

Serhij Volyna, befälhavare för en grupp ukrainska marinkårssoldater, tog till Facebook för att be omvärlden om hjälp.

”Vi ber alla världsledare att hjälpa oss”, säger han i videoklippet och ber om att evakueras till tredjeland.

Volyjna konstaterar dock i filmklippet att de ukrainska soldaterna kanske bara har dagar eller timmar kvar.

”Det här kan bli vårt sista meddelande till omvärlden”, säger han.