Adam Lundgren spelar Rysslandspecialist i ny thrillersatsning: ”Otroligt roligt”

På söndag har Viaplays nya storsatsning ”Max Anger – With one eye open” premiär. Skådespelaren Adam Lundgren tar sig an rollen som seriens huvudperson och berättar om krävande förberedelser och om nervositeten som alltjämt drabbar honom strax innan premiär.

Serien ”Max Anger – With one eye open” baseras på den första boken i författaren Martin Österdahls thrillertrilogi om Rysslandspecialisten och gränsjägaren Max Anger som med traumatiska barndomsminnen försöker fly sitt förflutna. I serien arbetar han som affärsanalytiker på konsultföretaget Vektor och det är först när han hittar kärleken i den ryska kollegan Pashie, spelad av Evin Ahmad, som han sakta börjar glänta på dörren till sitt inre som varit stängd under hela hans vuxna liv.

När Pashie oförutsett försvinner inleder Max Anger ett febrilt sökande som tar honom till Sankt Petersburg, men sökandet övergår snabbt till en farlig jakt som tvingar honom att konfrontera sin historia.

Serien är inspelad i Sverige, Litauen och Ukraina och på rollistan finner vi bland annat skådespelare som Joel Spira, Johan Rheborg, Malin Crépin, Linus Wahlgren samt ryska och litauiska skådespelare, bland annat stjärnskottet Ieva Andrejevaité.

”Det har varit otroligt roligt att spela in den här serien. Jag har mestadels spelat mot ryska och litauiska skådespelare som jag inte kände till sedan innan. Det är det som gör det här yrket så roligt och spännande – man får komma till nya platser och träffa människor som man aldrig annars hade stött på”, säger Adam Lundgren.

Att tacka ja till huvudrollen som Max Anger var dock inte en självklarhet.

”Jag fastnade inte riktigt för den första versionen av manuset, så jag tackade först nej. Men producenterna var ihärdiga och efter att jag läst andra versionen, och efter ett möte med regissören Lisa Farzaneh, bestämde jag mig för att jag ville vara med.”

Foto: Jesper Frisk

Med succéer som ”Torka aldrig tårar utan handskar”, ”Känn ingen sorg” och ”Vår tid är nu” har Adam Lundgren blivit ett välkänt ansikte hos den svenska publiken. Oavsett vilken typ av roll han tar sig an lägger han alltid mycket tid på att plugga manus och att lära känna sina karaktärer på djupet. Det handlar om att sätta sig in i deras situation och att försöka förstå deras tankesätt. Inspelningen av ”Max Anger – With one eye open” har också inneburit en utmanande fysisk uppladdning.

”Jag har aldrig gjort så mycket fysisk förberedelse som inför den här rollen, jag har tränat oerhört mycket. Från måndag till fredag sprang jag fem kilometer innan frukost, tränade sedan en timme på gym för att avsluta dagen med en timme på löpbandet i olika lutningar. Samtidigt gick jag på ett strikt kostschema som inte var det roligaste.”

”Det var kul att lägga mycket fokus på träningen, men jag skulle aldrig ha gjort det om det inte vore för ett jobb. Jag försökte dock att hålla i det någorlunda efteråt, men insåg snabbt att det inte fanns någon mening med det – det är alldeles för gott med en salsicciapasta och ett glas rött på kvällen om man känner för det,” säger han och skrattar.

Trots att Adam Lundgren har varit aktiv som skådespelare i många år nu kantas tiden innan premiärer alltid av stor nervositet – och med några dagar kvar till premiären av den nya serien är situationen sig lik.

”Det är alltid fruktansvärt! Det handlar dels om att möta publikens reaktioner, men det handlar också till stor del om att behöva se sig själv i bild – man vet aldrig hur slutprodukten kommer att se ut. Jag analyserar ständigt mig själv och min egen insats och funderar mycket på vad jag hade kunnat göra bättre.”

Du verkar vara ganska självkritisk?

”Ja, det har jag alltid varit. Vissa har förmågan att betrakta sig själva ur en objektiv synvinkel, men trots att jag har gjort ganska många serier och filmer nu tycker jag fortfarande att det är svårt att se mig själv från ett utifrånperspektiv. Med tiden har jag givetvis blivit bättre på att också se de bra sakerna – även om det inte faller sig lika naturligt.”

Adam Lundgren Ålder: 35 år. Familj: Mamma, pappa och bror. Bor: I Stockholm. Gör: Skådespelare. Bakgrund: Studerade vid Skara Skolscen och Högskolan för scen och musik i Göteborg. Har medverkat i flertalet svenska filmer och tv-produktioner, bland annat i ”Torka aldrig tårar utan handskar”, ”Känn ingen sorg”, ”Blå ögon”, ”Vår tid är nu” och ”Lyckligare kan ingen vara”. Har också medverkat i teateruppsättningar på Göteborgs stadsteater och Dramaten. Aktuell: I huvudrollen som Max Anger i Viaplays nya satsning ”Max Anger – With One Eye Open” med premiär den 6 juni.

