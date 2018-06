Actic säljer rubbet i Finland

Affären beräknas att genomföras per den 1 juli och bedöms av bolaget ha en marginell positiv effekt på vinsten per aktie under innevarande år.

"I syfte att ytterligare effektivisera vår verksamhet och fokusera våra resurser renodlar vi vår verksamhet genom att sälja våra tre anläggningar i Finland. Köpare är en av våra chefer i Finland, som förvärvar tillsammans med en extern partner", säger Actics vd Christer Zaar.