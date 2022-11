Acroud redovisar knappt ökade intäkter

Den organiska tillväxten var 2,1 procent (0,3).

Ebitda-resultatet landade på 1,5 miljoner euro, att jämföra med 1,3 miljoner euro för motsvarande period i fjol.

Nettoresultatet blev -0,6 miljoner euro (0,6).

Under kvartalet har bolaget haft engångsposter som har påverkat bolagets lönsamhet.

”I juli betalade bolaget en engångsavgift på 3 procent till gamla obligationsinnehavare, vilket påverkade bolagets vinst före skatt med 534.000 euro. Liknande kostnad under obligationen ackumuleras nu under hela obligationens löptid, vilket påverkade resultatet för Q3-22 med 175.000 euro. Bolaget justerade också sin skatteperiodisering med 261.000 euro för att återspegla omstruktureringen av ett av dess dotterbolag. Dessa poster förklarar sammantaget förlusten på 589.000 euro under kvartalet”, skriver vd Robert Andersson i rapporten.