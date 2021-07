Acconeer ökade sin försäljning under andra kvartalet

Här är de viktigaste hållpunkterna under fredagen.

Under andra kvartalet sålde bolaget 112.256 sensorer och 2.226 moduler. Det kan jämföras med 74.881 respektive 4.024 under första kvartalet.

Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 72 procent (59).

Resultat efter skatt uppgick till -11,7 miljoner kronor (-16,8) motsvarande -0:50 kronor per aktie (-0:79).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,4 miljoner kronor (-13,9).

Acconeer bedömer att effekterna av covid-19 kommer ha en begränsad påverkan verksamheten under 2021 men att komponentbrist kommer att påverka, vilket framgår av delårsrapporten.

”Vi förväntar oss ingen påverkan på vare sig utvecklingssidan eller tillverkningen av sensorer, medan tillverkningen av moduler kommer påverkas av en global brist på processorer som uppstått i samband med covid-19”, skriver bolaget.

Gällande efterfrågan på bolagets produkter räknar Acconeer med ytterligare förseningar av kundprojekt, färre nystartade projekt samt att kunders produktionstakt kommer att påverkas av bristen på processorer.

”Vi har tidigare meddelat att vi inte ser någon påverkan från covid-19 på utvecklings- eller inköpssidan av sensorer, men att vi sett förseningar i vissa kundprojekt på grund av covid-19. Vi tror att vi kommer fortsätta se ytterligare förseningar i resten av 2021”, kommenterar vd Lars Lindell i rapporten.

Under andra kvartalet uppgick försäljningen av utvärderingskit, EVK, till 461 (399 första kvartalet) och bolaget överträffade målet att sälja mer än 3 EVK per dag i snitt.

Under andra kvartalet 2021 sålde Acconner 2.226 moduler (4.024 första kvartalet) trots att XM132 varit slutsåld under hela kvartalet. Bolaget sålde 112.256 sensorer, 51 procent fler än under första kvartalet.