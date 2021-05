Acarix ökar intäkterna i första kvartalet

Diagnostikbolaget Acarix meddelar att 14 Cadscor-system (0) och 1.260 engångsplåster (370) såldes under första kvartalet 2021.

Intäkterna uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,1).

Bruttoresultatet låg på 0,5 miljoner kronor (0,1) motsvarande en bruttomarginal om 73,3 procent (90).

Resultat före skatt uppgick till -11,7 miljoner kronor (-10,8).

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten låg på -9,2 miljoner kronor (-9,1). Likvida medel uppgick till 55,0 miljoner kronor (45,0).

”Trots de något utmanande tiderna levererades delmål även under första kvartalet. Vi ökade vår försäljning under första kvartalet väsentligt i jämförelse med samma period föregående år. Vi ser tydligt att försäljningen är starkast i de marknader som är mer tillgängliga trots pandemin, den tyska marknaden framförallt. Detta bådar gott inför framtiden i takt med en normalisering av våra nyckelmarknader”, skriver vd Per Perssons i kvartalsrapporten.