Academedia: Vi ska fortsätta att dela ut

För Boris Johnson och hans team inne på Downing Street är tidens tecken nattsvarta. När två av hans nyckelministrar avgår, pekar de intelligent på Boris Johnsons två akilleshälar.

Hälsoministern Sajid Javid talar om Boris Johnsons brist på moralisk integritet, och att premiärministern tycks ha svajat betänkligt när det gällde vad han exakt visste tidigare om parlamentsledamoten David Pinchers sexuella närmanden, som lett till dennes avgång.

David Pinchers avgång läggs som lager ovanpå Partygate skandalen, där Downing Street bröt mot de lockdownregler man lade på övriga landet under pandemin. Det sörplades vitt vin vid bullriga trädgårdsfester, samtidigt som den vanliga befolkningen hade svårt att få besöka döende släktingar på grund av den strikta nedstängningen. ”We are not amused”, sa britterna.

Mer långsiktig är den kritik som finansminister Rishi Sunak anger som skäl i sitt principfasta avskedsbrev. Rishi Sunak har en bakgrund i finansbranschen, som analytiker och partner i en hedgefond. Han menar att politiken nu måste vara rak mot väljarna när det gäller de utmaningar som väntar i svallvågorna efter Ukrainakriget, med stigande räntor och energipriser.

I en nästan Ibsensk undertext lät Rishi Sunak förstå att detta stod i kontrast till Boris Johnsons vilja att teckna världen i rosenrött, och satsa på att muntra upp väljarna med glänsande infrastrukturprojekt och ofinansierade skattesänkningar.

Snabbt ersatte Boris Johnson de avgångna ministrarna. Men nu kryper andra kritiker fram. Kanske mest allvarlig är den högt respekterade Lord Frost som nu uppmanar Boris Johnson att avgå. David Frost är den lågmälde karriärdiplomaten, som till slut och mot alla odds, fick till ett brexitavtal med EU.

Med sorg i hjärtat tackar han Boris Johnson för det som han menar gick väl: Det rekordsnabba covidvaccinet, Boris Johnsons ledarskap i stödet till Ukraina och brexitavtalet. David Frost menar nu att Boris Johnson saknar ekonomisk kompass och förmågan att uthålligt driva en ekonomisk politik. Ibland svänger han nära Labourpartiet och vill lösa varje fråga med nya statliga utgifter, nya dyra infrastrukturprojekt och ökad belåning. Och ibland regerar Boris Johnson som en traditionell tory, med fokus på entreprenörskap och lägre skatter.

När nu Boris Johnson funderar på att bryta mot WTO-avtalet och införa vissa handelstullar för att blidka sina nya väljare i industriorterna i norra England, brister illusionerna om hans marknadsvänlighet.

Lägg till Boris Johnsons ovilja att lära av sina motgångar och justera kursen, samt att många av de människor som tidigare hjälpte honom justera sin livskurs försvunnit. Lägg därtill ytterligare att det brittiska Torypartiet är lika centrerade på makt som de svenska socialdemokraterna, och kan uppvisa samma hänsynslöshet och förmåga att svänga på en femöring när så behövs.

En katt har bara nio liv, och premiärministern har inga vänner kvar.