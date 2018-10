Absolut popkonst för miljoner

Blanda ett av världens mest kända spritmärken med en av världens mesta kända konstnärer och resultatet blir absolut ett par miljoner. Så tänkte möjligen den framsynte svensk som i maj 1990 ropade in Keith Harings ”Absolut Vodka” på Christie's i New York för 44.000 dollar.

Keith Haring började med graffiti på gatan i New York på 1980-talet, blev vän med Andy Warhol och så plötsligt hamnade hans verk i de stora samlingarna. Haring gick bort 1990 men ses i dag som en av popkonstens giganter. Förra året nådde han en ny rekordnotering på 5,6 miljoner dollar i New York med en målning på 3 x 3 meter från tidigt 1980-tal.

Verket ”Absolut Vodka” som mäter 95 x 67 centimeter, är utfört i akryl och tusch på kartong. Det är högst sannolikt en förlaga till den större oljemålningen ”Absolut Haring” som i dag ägs av svenska staten.

Det är också de enda två kända originalverken med den ikoniska bilden som Keith Haring skapade 1986 för The Absolut Companys reklam. Den version som nu går under klubban sålde Keith Haring först privat direkt till en samlare i USA, innan alltså en svensk ropade in målningen 1990.