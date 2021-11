Absolicon tecknar ramavtal med bedömt värde på 40-50 miljoner

Innehåll från Worldline Annons

Att navigera rätt i utbudet av olika betalningslösningar är inte helt enkelt. Dels ska det vara enkelt att administrera för företagen och dels erbjuda alla de betalsätt som efterfrågas från konsumenterna. Man behöver ta ställning till om man ska ha en lösning för mobila betalningar, en för app-betalningar och kanske ytterligare en leverantör för digitala fakturor.

Det svenska betalbolaget Bambora, som numera ingår i Worldline Group och som i september bytte namn till Worldline, har utvecklat en trygg och enkel lösning för små och medelstora företag som tydligt samlar allt kopplat till betalningar i ett och samma kontrakt.

– Via oss får kunder hjälp att hantera sina betalningsflöden på ett enkelt och transparent sätt oavsett vilken typ de föredrar. Vi hanterar allt ifrån förhandling med den bank och betalningslösning de väljer, skickar ut kortterminaler och sätter upp onlinelösningar. Kunden får sedan en tydlig samlad rapportering för exempelvis kortbetalning och Swish samt en klar översikt över vad lösningen kostar och vad de betalar för. Dessutom är det möjligt att ta ut en förskottsbetalning via oss, istället för att ta ett banklån, som kunden automatiskt kan betala av från sina intäkter i den mängd och under den tid de önskar, berättar Daniel Nordholm, Head of Merchant Serivces - Regional Businesses på Worldline.

Som Europas största aktör med över 40 år i betalbranschen, har Worldline ett starkt nätverk av partnerbanker i Sverige, såsom SEB, Nordea och Handelsbanken. Bankernas stabila infrastruktur och distribution, kombinerat med Worldlines innovativa och trygga helhetslösningar gör det säkert, enkelt och snabbt att komma igång som företagare och erbjuda de smartaste lösningarna, oavsett vilket betalsätt eller kanal som konsumenterna efterfrågar.

– Världen kommer fortsätta att utvecklas och i slutändan är det konsumenter som styr hur de vill betala. Därför är det viktigt för oss att följa med i utvecklingen och ständigt kunna erbjuda våra kunder de betalningslösningar som konsumenterna efterfrågar. Som Europas största aktör inom betaltjänster har vi både en global räckvidd och lokal expertis vilket gör att vi har örat mot marken och är lyhörda för marknadens förväntningar, avslutar Daniel Nordholm.

Om Worldline

· Europas största leverantör av betaltjänster (nr. 4 globalt)

· 45+ års erfarenhet av betalningar

· Fler än 20 000 anställda i över 50 länder

· Partner till över 1 miljon handlare och fler än 320 finansinstitut världen över

· Partner till cirka 20 000 handlare i Sverige

· 2020 blev det svenska betalbolaget Bambora en del av Worldline Group och i september 2021 bytte Bambora namn till Worldline

Behöver du hjälp att välja rätt betallösning? Ta del av vår guide här.