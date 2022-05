Absolent lyfter resultatet

Nettoresultatet uppgick till 38,6 miljoner kronor (18,2), motsvarande 3:41 kronor per aktie (1:61).

Nettoomsättningen summerades till 322 miljoner kronor (233), en tillväxt med drygt 38 procent.

”Under kvartalet har vi fortsatt att ta marknadsandelar och haft en rekordhög orderingång, vilket gör att vi går in i det andra kvartalet med välfyllda orderböcker inom koncernens båda affärsområden Industrial och Commercial Kitchen”, skriver bolagets vd Axel Berntsson i delårsrapporten.

Han pekar på att Absolent, i likhet med andra tillverkande koncerner, under det gångna kvartalet var tvungna att hantera utmaningar inom komponentförsörjning, inflation samt fortsatta effekter av pandemin med relativt hög sjukfrånvaro på bolagets producerande enheter under första halvan av kvartalet och nedstängningar i framför allt Kina under slutet av kvartalet.

”Genom starka insatser av våra anställda har störningarnas effekter kunnat reduceras, men det har dock varit en utmaning att hinna genomföra prisökningar mot kund i samma takt som priserna för material och frakter ökat. Som ett led i utmaningarna kring komponentförsörjning har vi valt att öka koncernens lagernivåer något för att på så sätt öka leveranssäkerheten mot kund”, skriver vd.

Kriget i Ukraina har inte haft någon betydande påverkan på koncernen då mindre än 1 procent av inköp och försäljning är relaterat till Ukraina, Ryssland och Belarus.