Ablynx avvisar budförslag från Novo Nordisk

Novo Nordisk budförslag, 28 euro per aktie och ytterligare max 2:50 euro per aktie i eventuell tilläggsköpeskilling, värderar Ablynx till 2,6 miljarder euro och innebär en premie på 66 procent i förhållande till snittkursen under de tre senaste månaderna.

Förslaget utgör ingen bas för ytterligare diskussion, anser styrelsen i Ablynx.

Novo Nordisk lade ursprungligen fram ett lägre och icke offentliggjort försvärvsförslag redan i början av december som Ablynx styrelse tillbakavisade.