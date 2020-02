ABB:s vd: ”Förväntar oss förbättra resultaten under Björns ledning”

Aktien handlades marginellt ned vid börsöppningen men vände sedan upp och hade stigit nästan 5 procent vid 15-tiden.

I februari anslöt Björn Rosengren till ABB och tar officiellt över rollen som vd den 1 mars, interim-vd:n Peter Voser återgår då till att endast vara styrelseordförande.

”Utnämningen av Björn Rosengren är ett viktigt steg när vi går över till en ny modell av affärsstyrt ansvarsutkrävande hos ABB. Under Björns ledning förväntar vi oss att förbättra resultaten under de kommande kvartalen”, säger Peter Voser under konferenssamtalet.

Orderingången steg mellan 3 och 5 procent för alla divisioner förutom Robotics & Discrete Automation, som minskade med hela 18 procent. Avmattningen inom bilindustrin har haft stor effekt på orderingången för divisionen, enligt verkstadsjätten.