AAC Clyde Space vill ta in 74 miljoner i företrädesemission

Innehåll från Roborock Annons

EXTERN LÄNK: Här säkrar du din Roborock S8 Pro Ultra

Tillsammans med sin man samt två barn på sju och tio år bor hon strax utanför tullarna i Stockholm. Barnen gillar att vara ute och leka, vilket ger vissa konsekvenser:

– Eftersom det är ett gammalt hus med många träd i trädgården kommer det in en del smuts och framför allt pollen just nu. Även om vi inte har småbarn längre blir det även en del grus och damm som barnen drar in, berättar Therese.

En vanlig vecka tar städningen mellan en och tre timmar för familjen, beroende på hur mycket som behöver dammas eller torkas av för hand. Till sin hjälp har familjen en billigare robotdammsugare av ett annat märke.

– Det som har varit negativt är att man själv måste tömma den och att behållaren är liten så du måste tömma ofta. Dessutom är den inte särskilt smart, så fort du har ändrat något från vad den har memorerat så åker den fel eller kör in i saker.

Nu har familjen testat Roborock S8 Pro Ultra i några dagar – och de första intrycken imponerar:

– Det är väldigt lyxigt att den är självtömmande och självrengörande. Det man ska komma ihåg är att dockningsstationen är stor, så det är inget man bara kan gömma under en möbel eller liknande utan det kräver att du har plats.

Själva tekniken bakom städningen får också tummen upp av Therese:

– Jag tycker att den funkar bra. Den har dammsugit och moppat. För mig överraskade moppen positivt, den var väldigt bra och effektiv och tog till och med bort tandkrämsfläckarna på badrumsgolvet.

Om du jämför Roborock S8 Pro Ultra med er vanliga dammsugare, hur står den sig?

– Den står sig bra, om inte bättre. Den är lättskött och lätt att komma igång med. Som jag ser det är den stora fördelen är stationen med självtömning, det är oerhört skönt att slippa rengöra själv.

”Tiden kan man istället lägga på att umgås med familjen eller vara på jobbet”

Trots att familjen har en annan robotdammsugare tror Therese att Roborock S8 Pro Ultra kan spara ytterligare tid på städningen:

– Det är flera timmar, framför allt rengöringen kommer bli så mycket smidigare. För mig är det ett stort plus. Tiden kan man istället lägga på att umgås med familjen eller vara på jobbet.

Skulle du rekommendera andra att satsa på en robotdammsugare?

– Absolut! Har man stora ytor eller vill ha det senaste så är det värt investeringen. Med en robotdammsugare blir städningen av. Vi låter oftast den städa när vi är på jobbet och i skolan, det är oslagbart att komma hem till ett rent hem.

EXTERN LÄNK: Beställ Roborock S8 Ultra direkt online