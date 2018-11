A1M Pharma har fått besked om patentgodkännade i USA

Beskedet från det amerikanska patentverket, USPTO, har titeln "Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases", uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Patentgodkännandet utvidgar A1M Pharmas immateriella skydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar med det kroppsegna proteinet A1M. Patentet kommer att vara giltigt till och med 2035, framgår det vidare.