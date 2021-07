87-åringen vill få fler att spara i aktier: ”Svårt att arbeta sig till ett flott liv”

”Det roliga med den här boken är att den inte är skriven av en man från Stureplan utan av en 87-årig kvinna från landet”, säger Karin Sjöblom.

Den nyblivna författaren har länge varit involverad i medlemsförbundet Aktiespararna och kämpar för att främja kvinnors aktiesparande.

Hennes eget sparande började under gymnasietiden när hennes far gav henne aktier och det var då hon lärde sig grunderna om aktiesparande. Mängden sparande har varierat under olika perioder i livet utifrån möjlighet och tid men hon beskriver köpet av sitt nuvarande hus som hennes största bedrift.

”Jag bor i ett stort fint hus som jag köpte på 1980-talet genom allemansfonder. Det är jag himla tacksam för.”

Boken riktar sig främst till nybörjare i aktiesparande, men även till de som tror sig kunna. För att inte göra boken för tung att ta sig igenom begränsades den till 100 sidor och aktieråden varvas med händelser ur författarens liv.

”Jag har känt att det finns ett behov av en bok som är pedagogiskt uppbyggd för att verkligen begripliggöra sparande i aktier.”

Karin Sjöblom, som arbetat som lärare i 43 år, ansåg sig vara rätt person för det.

Hennes motto är att aktiesparande är något som betydligt fler borde sysselsätta sig med då det är svårt att arbeta sig till ett liv utan ekonomiska orosmoment och en bra pension.

”Det är dyrt att vara pensionär. Jag tycker att om man har jobbat ett helt liv ska man åtminstone ha det ekonomiskt bra när man slutar, man ska slippa oroa sig.”

Författaren själv menar att hon har använt mycket av sitt aktiesparande till roliga saker som resor med barn och barnbarn. Resor hon inte kunnat göra utan aktierna.

”Det är roligt att ha pengar att använda medan man lever, då får man roliga minnen tillsammans.”

Bokens viktigaste punkter för ett framgångsrikt aktiesparande är ett – långsiktigt sparande, två – spara hållbart, tre – sikta på en diversifierad portfölj och fyra – spara regelbundet.

”Det är viktigt att vara ordentlig i ditt sparande och du ska ta det på lite allvar. Spara på autogiro.”

Utifrån börsens nuvarande tillstånd är Karin Sjöbloms bästa tips att ha lite is i magen och att köpa aktier man själv förstår.

”Börsen har gått otroligt fantastiskt på sistone. Men tänk på det långsiktiga sparandet och köp inte sånt som du hört andra prata om men inte förstår själv.”

Författaren har tre favoritkapitel där det första berör hållbarhet. Det andra handlar om aktiesparande som en social verksamhet med träffar, fikamöten och gruppaktiviteter. Det tredje kapitlet fokuserar på aktiepsykologi vilket innefattar hur människor tänker när aktiekurserna rör på sig.