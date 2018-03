80.000 kunder drabbade av deklarationsmiss

"Det har varit tekniska problem i överföringen av ränteuppgifter till Skatteverket från kunder i Swedbank Finans. Det drabbar framförallt personer som har lån på bil, båt eller andra fordon. Vi kommer i veckan skicka ut ett brev till alla kunder där vi informerar om vad som hänt", säger hon till Aftonbladet.

Banken har nu skickat in informationen till Skatteverket som uppdaterat deklarationerna. Enligt Swedbank kommer deklarationen ändras automatiskt för personer som deklarerar digitalt. Kunder som deklarerar på papper, sms eller via telefon behöver dock själva mata in ränteinformationen.

"Pappersdeklarationen är ju tryckt, så den kan vi tyvärr inte rätta. Då får man själv lägga in de uppgifterna. Vi beklagar såklart det extraarbete som detta innebär för våra kunder. Vi uppmanar kunder i Swedbank Finans som ska deklarera på papper att kontrollera sina uppgifter noggrant, och ta kontakt med Skatteupplysningen om man har frågor", säger Josefine Uppling till Aftonbladet.