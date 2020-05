5.000 arbetare saknas – så klarar skogsbolagen krisen

I dag står den typen av specialuppdrag för omkring en sjättedel av bolagets omsättning som 2018 uppgick till 12 miljoner kronor, och i fjol utsågs bolaget till Gasellföretag. Men att Staffan Nordström blev entreprenör i skogsbranschen är en tillfällighet, sprungen ur finanskrisen 2008. På den tiden var han vice vd och styrelseledamot i industrigruppen Granlund tools, men kom via sitt nätverk i Lettland i kontakt med sina två kompanjoner.

Röjsågarna startar och en dov motorljudsmatta lägger sig över området. Nu ska all sly kapas för att återställa kulturbetesmarkerna kring sjön, och göra området mer lättillgängligt för fiskare och vandrare som rastar vid de närliggande grillplatserna.

”De hade akademisk utbildning, erfarenhet av skogsarbete och all nödvändig utrustning men hittade inga jobb i Lettland och undrade om jag kunde hjälpa dem med det i Sverige. Jag visste att det var ont om arbetskraft i skogsbranschen här, men att det också fanns många fördomar om utländsk arbetskraft.”

Vid den här tiden var det stor uppmärksamhet kring det så kallade Lavalmålet, där bland annat låga löner till utländsk personal i byggbranschen var en stridsfråga.

”Något sådant ville jag inte ge mig in i, men efter att ha gjort lite undersökningar, och haft samtal med lettiska ambassaden, sa jag att 'ok, vi kör'. Från dag ett skattar all vår personal i Sverige och kollektivavtalade löner är minimum.”

Staffan Nordström ansvarar för att dra in uppdragen, medan hans fru Anna-Karin Nordström sköter all administration. Med uppdrag från mitten av januari till mitten av december har den lettiska personalen gått på ett rullande schema med fem veckors jobb i Sverige, och tio dagars semester i Lettland. Men när coronapandemin bröt ut i vintras erbjöd Nordström Skog sina anställda att stanna i Sverige.

”Vi förstod tidigt att det skulle kunna bli problem att ta sig över gränserna, så vi hade en dialog med personalen, där 18 av 32 anställda valde att stanna här. I Lettland finns inte så mycket att göra, men här vet personalen att de säkert kommer att kunna tjäna pengar, även om det dröjer innan de får träffa familjen igen.”