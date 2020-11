Det är den 7 november år 1520. I Stockholm har landets politiska elit samlats för kröningen av den nya kungen. Danska Kristian II, som senare ska kallas Kristian tyrann i svensk folkmun, har lyckats ta makten över Sverige efter flera försök och en lång belägring av huvudstaden.

Kristina Gyllenstierna, som i frånvaro av sin avlidne make, riksföreståndaren Sten Sture, lett frigörelsekampen mot danskarna, har till slut öppnat portarna till slottet. I gengäld har hon dels förhandlat fram ekonomiska eftergifter för den Sturetrogna eliten, men framför allt har hon en påskriven amnesti för henne och de andra som ska ge fri lejd för gamla oförrätter.

På slottet Tre Kronor är man inne på tredje dagens festligheter och allt tyder på att maktöverlämnandet flyter på i god stämning. Helt plötsligt går dörrarna i lås och de oförrätter som ska vara glömda och förlåtna träder fram ur salens skuggor. Beskyllningen drar som en löpeld bland dem som kapitulerat. Den tidigare avsatte ärkebiskopen Gustav Trolle yppar hämndlystet ordet som ingen världslig amnesti skyddar från: kätteri.

Det som utspelar sig på slottet är starten på vad som i svensk historieskrivning kommer att beskrivas som en fullständig massaker. Den ska få namnet Stockholms blodbad.

”Bödeln som fick betalt per huvud har uppgett att 82 adelsmän halshuggs. Det går att namnge 52 av dem, men jag skulle uppskatta att det var runt 150 människor som blev avrättade under de här dygnen. Det spårar ur och slutar med att vanliga människor dödas”, säger David Lindén.

David Lindén. Foto: Joey Abrait

Han har nyligen släppt boken ”Stockholms blodbad” med syftet att kasta nytt ljus över händelsen. Genom att luta sig på nya källor och äldre forskning vill han skingra de senaste 500 årens mytbildning och väcka intresse för vår historia bland nya läsare.

”Jag har varit fascinerad av blodbadet sedan jag var barn. Jag har löpande samlat på mig källor och granskat den politiska propagandan som historiskt byggts runt händelsen. Jag vill berätta det som det var och visa varför det är spännande, dramatiskt och hur det har betydelse än i dag.”

Med hjälp av en tidigare okänd bok som inköptes av kungliga biblioteket 2018 har nya vittnesmål tillkommit. Boken innehåller klotter av Sveriges sista katolska ärkebiskop Olaus Magnus som vid tiden för händelsen var assistent till en av de avrättade.

”I hans vittnesmål från platsen har vi kunnat etablera hur kungen efter den första dagens avrättningar utlyser allmän amnesti för att få ut människor som gömmer sig. När detta sker återupptas avrättningarna. Han beskriver det som händer som ett fruktansvärt trauma.”

David Lindén berättar inte bara ur ett historiskt perspektiv i boken. Han menar att för att verkligen kunna förstå händelsernas betydelse för samhället så är det viktigt att dra paralleller till nutida skeenden.

”Det som sker i Stockholm under de här dagarna år 1520 är på många sätt det närmaste som vi kommer det som utspelade sig under terrororganisationen IS. De skildringar som finns av händelserna påminner om vittnesmålen från Raqqa”, säger han.

Det är inte bara i det ohyggliga våldet som författaren ser mönster som är fortsatt aktuella i vår tid. I beskrivningen av de personer som befinner sig i dramats mittpunkt ser han drag som återkommer i en av Sveriges mest omdebatterade samhällsfrågor under senare år:

”Det går att känna igen komponenter som lyfts fram när vi diskuterar dagens gängvåld. Huvudpersonerna i det här maktspelet är alla unga personer med våldskapital som drivs av prestige och makt, de vill värna sin heder och gillar inte att kompromissa. I detta Sverige är det klansamhället som styr och i många fall har de inblandade ärvt konflikterna i generationer.”

Även om det går att hitta mycket dokumentation kring det som utspelade sig före, under och efter de blodbesudlade dagarna i Gamla stans gränder så finns det fortfarande obesvarade frågor. David Lindén känner sig inte helt klar med ämnet och kastar in en brasklapp (ett ord som för övrigt myntades under blodbadet då biskop Hans Brask lyckades undgå halshuggning genom att visa på att han var emot avsättningen av ärkebiskopen Trolle genom en undangömd papperslapp i sitt sigill) om en möjlig fortsättning. Det hänger på om ett omtalat vittnesmål skulle dyka upp.

”Den habsburgska kejsaren hade ett diplomatiskt sändebud i Stockholm som hette Johan Suckot. En skugga i berättelsen som bara är på plats för att observera, det är otroligt spännande. Hans rapport ska finnas i riksarkivet i Wien där människor har sökt efter den sedan 1920-talet. Jag har kontakt med arkivet som letar efter den. Om vi hittar den så får vi den första riktigt opartiska bilden av Stockholms blodbad.”

Boken är den andra i en serie om fem där David Lindén djupdyker i svensk historia. I serien finns sedan tidigare en bok om Karin Månsdotter utgiven. Han arbetar för tillfället på historien om den heliga Birgitta.

David Lindén Född: 1986 Yrke: Journalist, författare och historiker Aktuell med: Boken ”Stockholms blodbad” som ges ut på bokförlaget Langenskiölds. Utgivna böcker: Stockholms blodbad (2020), Karin Månsdotter: drottningens revansch (2019), Johan Skytte: stormaktstidens läromästare (2018), Hemming Gadh: Vasatidens gudfader (2016)