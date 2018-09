50 år senare: Warhols skandalsuccé gör comeback

För en konstnär som genom sina verk ställde det äkta mot det oäkta, originalet mot kopian och så vidare känns det inte främmande.

Originalet i det här fallet hette rätt och slätt ”Andy Warhol” och visades i Sverige under endast fem veckor vintern 1968 innan den vandrade vidare till bland annat Stedelijk Museum i Amsterdam och Kunstnerernes Hus i Oslo. Det var första gången Andy Warhol visades på europeiska museer – och det blev något av ett genombrott för honom. Debuten skedde alltså i Stockholm.

”Andy Warhol var redan ett namn, tveklöst, men inte på det sätt han blev efter 1968. Popkonstnärerna slog i hög utsträckning igenom i Europa innan de blev mottagna i USA”, säger John Peter Nilsson, curator på Moderna museet.

Redan 1962 hade det unga museet på Skeppsholmen, grundat 1958, visat amerikansk popkonst, ”4 amerikanare”. Med ”Andy Warhol” etablerade sig museet som en viktig scen för modern konst. Den ikoniska konstnären närvarade vid invigningen.

”Jag tror att det blev ett slags kulmen för Moderna museets förhållande till New York och popkonsten, ett erkännande av museet och Pontus Hultén som en legendarisk museichef. Han var ju senare med och skapade Centre Pompidou i Paris där han också var chef”, säger John Peter Nilsson.

Pontus Hulténs gärning har i viss mån kommit att överskuggas av den konstskandal som briserade för tio år sedan. Då avslöjade kvällstidningen Expressen att Pontus Hultén sålt Brilloboxar med äkthetsintyg, som försäkrade att lådorna varit en del av den legendariska utställningen i Stockholm 1968. I själva verket var de Brilloboxar som såldes för höga belopp på världens auktionshus tillverkade av ett snickeri i Malmö 1990, alltså efter Andy Warhols död. En form av bedrägeri alltså.

Historien om Brilloboxarna, det vill säga förpackningar för tvättsvampar, berättas på Moderna museets aktuella utställning, där lådor som verkligen var med 1968 visas.

Ur museets samlingar kommer också ”Marilyn Monroe in Black and White” (1962), 25 sammansatta svartvita fotografier av den världsberömda skådespelerskan, silkscreentrycken ”Ten-Foot Flowers” och ”Electric Chair” (båda 1967), samt filmen ”Chelsea Girls” (1966).

Från utställningen för 50 år sedan finns också några plywoodskivor tapetserade med kor bevarade. Kotapeterna täckte en av museets fasader, nu hänger de vid entrén till utställningshallen en trappa ned. Då som nu ljuder Velvet Undergrounds musik i högtalarna.

Utställningen 1968 marknadsfördes med affischer med olika citat som motiv. Dessa har förblivit aktuella bland annat genom reproduktioner som säljs i museets butik. Det mest berömda citatet lyder: ”In the future everybody will be world famous for fifteen minutes”.

Men sa verkligen Andy Warhol det?

”Det är en myt, han har inte sagt det”, säger John Peter Nilsson.