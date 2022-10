5 miljoner elkonsumenter i södra Sverige får elprisstöd

På torsdagen presenterade regeringen ett förslag som Svenska Kraftnät (SVK) har lämnat över till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

”Från dag ett har den här regeringens högsta prioritet och min prioritet som energi och näringsminister varit att få på plats högkostnadsskyddet”, säger Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister.

Det handlar om en engångsutbetalning till både hushåll, företag och organisationer i elprisområde tre och fyra, enligt Ebba Busch.

”Det ska nå svenska företag och hushåll när det är som tuffast”, säger hon.

Den förra S-regeringen har pekat på möjliga 90 miljarder kronor i stöd, medan KD i valrörelsen föreslog stöd på 148 miljarder kronor i ett samlat paket.

Mångmiljardstödet finansieras av de så kallade kapacitetsavgifterna som går till SVK när el transporteras, efter avräkning för investeringar.

Torsdagens besked är att av den ingående balans på 97 miljarder kronor återstår 55 miljarder kronor till ett elprisstöd för 2022 när man räknat av kostnader för bland annat externa kapacitetsavgifter och investeringar i överföringskapacitet. SVK återkommer med besked om lösningar även för 2023 i mitten av november.

Ersättningen som betalas ut beror på var man bor och hur mycket el man konsumerat under den senaste tolvmånadersperioden (se faktaruta) där boende och företagare i elprisområde fyra får mer än dem i område tre och övriga Sverige inte omfattas.

”Med den här modellen bedömer vi att man har ett transparent och enkelt system”, säger Lotta Medelius-Bredhe, som är generaldirektör på Svenska Kraftnät.

Stödet gäller alla som har ett abonnemang, enligt generaldirektören, som inte kan säga hur stor andel av pengarna som går till hushåll respektive företag.

Stödet kommer inte att minska hushållens energispariver - och innebär inte något problem i inflationsbekämpningen, enligt statsminister Ulf Kristersson som kallar det för ”en mycket preciserad insats.”

”Allt som hjälper hushållen måste vara träffsäkert just nu”, säger han.

Nu väntar en oberoende prövning av förslaget hos Energimarknadsinspektionen.

Stafettpinnen som lämnas över till energiminister Ebba Busch handlar om att presentera en lösning för hur och när stödet ska betalas ut.

Socialdemokraterna ska granska förslaget från Svenska Kraftnät, men man utgår ifrån att de 55 miljarderna kommer att följas av mer pengar, enligt Mikael Damberg, socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson.

I valrörelsen utlovade partierna i Ulf Kristerssons regeringsunderlag väljarna ett högkostnadsskydd för elkunder från den 1 november, trots att uppdraget till Svenska Kraftnät löper ut först två veckor senare. Att Svenska Kraftnät kunde leverera ett delbesked redan på torsdagen är ”ett styrkebesked”, enligt Ebba Busch.

”Jag tycker nog att vi med viss marginal upprätthåller vårt vallöfte”, säger statsminister Ulf Kristersson (M) vid en pressträff.

Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar att Ulf Kristersson har brutit vallöftet.

”Det handlade inte om att det skulle komma ett besked utan att det skulle vara på plats”, säger hon.

Så beräknas stödet

Elkunder i elprisområde tre får 50 öre per KWh som konsumerats under perioden oktober 2021 till september 2022. Det motsvarar 10.000 kronor för det hushåll som bor i en villa med en årsförbrukning på 20.000 KWh.



Kunderna i elprisområde fyra för 79 öre per KWh under samma tidsperiod. Det motsvarar knappt 16.000 kronor för motsvarande villaägare.

Kunder i övriga elprisområden får ingen ersättning.

Ersättningen som betalas ut beror på skillnaden mellan medelpriset i ens elprisområde och ett referenspris på 75 öre.

När stödet betalas ut ger regeringen besked om under november månad.