45.000 poliser sätts in i Frankrike – igen

Under natten till söndagen grep polisen över 700 personer – vilket innebär att det totala antalet uppgår till över 3 000 sedan i tisdags när oroligheterna eskalerade.

Enligt myndighetsbedömningar var den senaste nattens våldsamheter mindre intensiva än föregående nätter.

Däremot utsattes en lokal borgmästares hem i Paris ut för en bilattack. Dådet fördömdes av landets premiärminister Élisabeth Borne som kallade det för ”särskilt chockerande”.

Frankrikes president Emmanuel Macron kallade tidigare under söndagen in ministrar för ett ”avstämningsmöte” som hålls under kvällen.

I mötet deltar bland annat premiärminister Borne, inrikesminister Darmanin och justitieminister Eric Dupond-Moretti.

Oroligheterna i Frankrike inleddes till följd av att en 17-åring, Nahel, sköts ihjäl av polis under uppseendeväckande former tidigare i veckan.

Under söndagen gick Nahels mormor ut i medier med en uppmaning till de som deltar i upploppen om att sluta vandalisera.