40 experter: Trenderna som förändrade vårt resande

För tredje året i rad så har vi tagit hjälp av mobilitetsbranschens tyngsta namn för att sammanfatta ytterligare ett spännande år. Du hittar deras spaningar här nedan:

Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad, vars affärsidé är att revolutionera elektrifieringen av vägtrafiken med hjälp av elvägar:

Karin Ebbinghaus, Elonroad. Foto: Pax Engström Nyström

”Elektrifiering har stärkt sin position i förhållande till andra alternativ såsom biobränsle och vätgas. Det är inte längre en fråga om utan när. Frågan för 2023 blir – men hur?”

Anna Haupt, investeringsdirektör på Industrifonden, tidigare ansvarig för utvecklingen av ett mobilitetssystem av självkörande fordon för stadsmiljöer på Nevs och en av grundarna till Hövding:

Anna Haupt, Industrifonden. Foto: Margareta Bloom Sandebaeck

”Mjukvarubolagen har haft ett tufft år, med kraftigt sjunkande värderingar och svårare att resa kapital, se exempelvis på autonomous-drive-bolagen. Hårdvarukompetens har återfått lite av sin forna status, liksom hur man ser på värdet av hårdvara, som något mer beständigt i en osäker och föränderlig värld. Hårdvaran i sig har blivit något man vill knyta närmare sig genom produktion i Europa. Bolagen jobbar nu med att generellt öka sin motståndskraft mot alla typer av kriser, vilket jag ser som både hållbart och positivt. Inom självkörning har trenden 2022 varit ett ökat fokus på godstransporter, medan utveckling av självkörande persontransporter fortsatt kämpar mot bilindustrins traditionella affärsmodell att sälja bilar i volym istället för mobilitet.”

Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH:

Alexander Ståhle, KTH. Foto: Talarforum

”Energikrisen, som sätter tryck på minskade transporter och minskad biltrafik. Elektrifieringen som pågår för fullt. Digitaliseringen, med automatiserade fordon går dock lite långsamt.”

Josephine Adorelle, vd på elvägsbolaget Evias:

Josephine Adorelle, Evias Foto: Evias



”Akut brist på laddpunkter i Europa var snackisen i vår bransch. En lösning är elvägar. Tyskland, Frankrike och Sverige diskuterade framtiden för elvägar på regeringsnivå och Frankrike presenterade rapporter som tydligt lyfter potentialen med elvägar. Trafikverket satte igång upphandlingen av den första permanenta elvägen i Sverige. Glada nyheter på tunga fordonsidan med Volvos start av serietillverkade eldrivna lastbilar och Scania som tog hem en stororder på ellastbilar från Einride.”

Magnus Engervall, vd för bilprenumerationstjänsten Imove:

Magnus Engervall, Imove.



”Årets starkaste trender inom mobilitetsbranschen var elektrifiering, digitalisering och hur nya affärsmodeller vinner mark. Hela 41 procent av alla nyregistrerade bilar i november 2022 var rena elbilar och över hälften av dessa gick ut på antingen leasing, prenumeration eller någon annan form av icke-ägande. Bilar köps i allt större grad 100 procent digitalt, ofta direkt från biltillverkaren, och kunden blir allt mer angelägen om flexibilitet i sitt bilinnehav.”

Maria Stenström, vd för 2030-sekretariatet, som tillsammans med ett 60-tal partners har som mål att stötta transportsektorns omställning:

Maria Stenström, 2030-sekretariatet. Foto: Carina Gran



”2022 var året för fossilbilens dödsryckning. Det blev vanligare att köpa laddbil än fossilbil. Snart sagt alla ledande biltillverkare satte slutår för fossilbilar. Kriget gjorde fossilbränslen dyra och genant att vara beroende av. Den nya regeringen visade att även små prissänkningar kostar miljarder. Bättre att påskynda omställningen! Det var också året med ökat resande, då mikromobiliteten nedprioriterades och behovet av ett sömnlöst trafiksystem där olika trafikslag samverkar blev påtagligt.”

Rickard Bröms, vd och grundare av elfordonstillverkaren Vässla:

Rickard Bröms, Vässla. Foto: Vässla



”Det är tydligare än någonsin att elektrifiering av bilar går förnämligt långsamt och mikromobilitet kommer att bli helt avgörande för att vi ska nå våra miljömål. Städer har tagit kontroll över skoterdelning där man reglerat densiteten och parkering. Bra för ordning men gör tjänsten sämre och mindre tillgänglig. Matleveranser har prövats hårt och bevisligen är det ingen enkel sak att få ihop affären. Framåt tror jag att alternativa modeller för ägande kommer bli den stora tillväxtmotorn inom mobility. Prenumeration kanske?”

Ödgärd Andersson, vd för Volvo Cars-ägda mjukvarubolaget Zenseact:

Ödgärd Andersson, Zenseact Foto: Patrik Olsson

”Många små och medelstora bolag har gått ihop eller blivit uppköpta av större, det vill säga en konsolidering inom självkörandeområdet, samtidigt som fler OEM (tillverkare) tar ett större grepp om sin mjukvara. Fordonsindustrin har mer realistiska förväntningar på AD (självkörande) i takt med att teknologin tar signifikanta steg mot att bli verklighet, där vi ser stadiga förbättringar inom ADAS (förarstöd).”

Fler Mobility-as-a-service-lösningar erbjuds där användarna får mängder av valbara tjänster att välja bland. Man kan även välja bland fler olika betalningsmodeller.”

David Öberg, Sverigechef för den norska bildelningstjänsten Hyre som sedan i somras finns i Sverige:

David Öberg, Hyre

”Delad mobilitet fortsätter att skapa rubriker och i grunden ligger en stark tillväxt bakom detta. Elsparkcyklar både älskas och hatas, de delade cyklarna från Stockholm stad är tillbaka och det har aldrig funnits så många bilpoolsbilar som det gör i dag. Tjänsterna används i dag av folk i alla åldrar och inte bara av unga ´early adopters´.”

Tomas Grönqvist, grundare och VD för MIOO, är tidigare cykelproffs i Italien, konsult inom cykelplanering, ansvarig för Svenska Cykelstäder och Riksdagens Cykelnätverk:

Tomas Grönqvist, Mioo.



”Vi som arbetar med cykling ser tydligt att intresset för cykling ökar, både i Sverige och i resten av Europa. Det är en följd av pandemin, då fler hittade intresse för cyklingen. Det beror också på att fler storstadsbor väljer cykling som dagligt transportmedel framför bilen av miljöskäl, men nu också av ekonomiska skäl. Med detta har vi märkt av ett ökat behovet av cykelservice. Under året har vi på MIOO ökat aktiva serviceavtal i Sverige med närmare 300 procent.”

Under 2021 fanns en brist på cyklar till försäljning på grund av förseningar i leveranser och avsaknad av vissa komponenter, under 2022 har branschen kommit i kapp och i dag finns till och med ett överskott av cyklar, vilket gynnat konsumenten.

Vi har också sett tydliga tecken på att fastighetsägare som äger kontorsfastigheter mer och mer ser cykelns alla fördelar och på olika sätt jobbar för att få fler av sina hyresgäster att cykla till kontoret.

En annan observation under året är att det har blivit betydligt bättre ordning på parkerade fordon inom delad mikro-mobilitet. Regleringar kanske inte gynnar bolagen på kort sikt, men att hitta en långsiktig lösning med sunt regelverk tror vi är nyckeln framåt för att hitta en mer hållbar modell för alla parter. Bättre parkerade fordon gör att framkomlighet och säkerhet har ökat avsevärt för alla som cyklar och går.”

Karolina Isaksson, professor i tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap med inriktning mot transportpolicy- och planering på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI):

Karolina Isaksson, Vti.



”Mobilitetsåret 2022 har präglats av omfattande omvärldsförändringar och tilltagande inrikespolitisk osäkerhet när det gäller hur transportsektorn snabbt ska minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som andra hållbarhetsmål också behöver nås. Flera utredningar och analyser har under året gett förslag på vägar framåt, till exempel Klimaträttsutredningen, VTI:s förslag om nationella mål för ökad cykling, K2:s rådslag för framtidens hållbara mobilitet med mera, men det är ännu inte klarlagt hur resultaten från dessa utredningar kommer att tas om hand.”

Stefan Ytterborn, grundare och vd i elfordonsbolaget Cake:

Stefan Ytterborn, Cake Foto: Jack Mikrut



”2022 ersattes värderingar och visioner med regelverk och lagstiftning gällande urbana transporter. Inte bara diesel och bensinförbud, utan bilen som fordonstyp, inklusive de eldrivna är på väg ut från gatubilden, runt om i Europa.”

Daniel Helldén, riksdagsledamot för Miljöpartiet, som nu sitter i riksdagens trafikutskott. Tidigare trafikborgarråd i Stockholm:

Daniel Helldén (MP) Foto: Jack Mikrut



”Årets mobilitetstrend har varit den uteblivna återgången till tiden före corona. Kriserna som påverkar mobiliteten har istället börjat bli vardag och sätter sina tydliga spår i folks beteende. Vi minskar vårt resande permanent och inget sticker ut. Den egentligen enda uppåtgående trend som syntes, elbilarnas rusning ströps drakoniskt av den nya regeringen likt ytterligare en kris. Så den största mobilitetstrend vi sett är kris som vardag och det vi kan kalla det selektiva resandets trend.”

Christina Moe Gjerde, Nordenchef för svenska elsparkcykeloperatören Voi:

Christina Moe Gjerde, Voi.



”Under året har vi sett en fortsatt hög efterfrågan på delad mikromobilitet. I samtliga storstäder har motsvarande 20 procent av invånarna använt vår tjänst under 2022. I samband med nya parkeringsregler från september skapade många städer fler parkeringsytor för mikromobilitet. Detta har skapat mer ordning och en ökad acceptans för elsparkcyklar. En del användare tycker att det har blivit svårare att parkera, så det finns fortfarande ett behov av att anpassa infrastrukturen för ökad bilfrihet i städer, men vi har kommit en bra bit på vägen. 2022 blev dessutom historiskt då Gävle blev första kommunen i Sverige att upphandla delade elsparkcyklar, en utveckling som jag tror att vi kommer se mer av under nästa år.”

August Svedenstedt, Sverigechef, elsparkcykeloperatören Tier:

August Svedenstedt, Tier. Foto: Denis Sytmen



”Debatten om delad mikromobilitet har kretsat kring ordningsfrågor. Situationen har förbättrats, i synnerhet sedan den nya lagen, som förbjuder elsparkcyklar att köra på trottoarer och kräver att de parkeras på särskilda platser, trädde i kraft. Den förra regeringens regleringar har dock lett till en minskning av resorna med cirka en tredjedel för branschen i stort. Vi välkomnar regleringar, men om klimatmålen ska nås behöver dessa utformas så att resorna med delad mobilitet i stort ökar – inte minskar.”

Erik Almlöf, trafikforskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH):

Erik Almlöf, KTH.



”Den största förändringen under året var upphävandet av pandemirestriktionerna, som minskat resandet markant. Den andra är Rysslands invasion av Ukraina som dels fått stor effekt på ekonomin (som påverkar transporterna) men som en bieffekt lyft upp säkerhet och resiliens som prioriterade områden. Den tredje är den nya regeringens totala omkast av transportpolitiken, från omställning till en konservering av vårt nuvarande (fossil-)system.”

Maria Schnurr, senior forskare inom mobilitet på det statliga forskningsinstitutet RISE:

Maria Schnurr, RISE



”Innovationsparadoxen har slagit till självkörande fordon: ”We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run.” (Roy Amara) En viss frustration kring utvecklingen av självkörande fordon har börjat breda ut sig, och med det kommer profeter som förklarar deras slut. Dock ska man inte underskatta deras långsiktiga effekter – självkörande fordon är nog här för att stanna. Men branschen har börjat inse att de förmodligen kommer att fylla helt andra funktioner i transportsystemet framöver och att vi behöver en mer sansat, ”hype-fri” hantering av teknologin.”

Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket:

Sven Hunhammar, Trafikverket Foto: Göran Fält, Trafikverket



”Vägtrafiken i Sverige ser trots höga drivmedelspriser ut att ha ökat snabbt under 2022. Nu är trafiken tillbaka på nivån innan pandemin. Det verkar alltså inte som vi till exempel lyckats effektivisera resorna genom digitala möten i någon större utsträckning eller ens att de höga drivmedelspriserna har dämpat vägtrafiken under 2022 särskilt mycket.”

Emma Nehrenheim, miljö- och återvinningschef på Northvolt samt professor i miljöteknik:

Emma Nehrenheim, Northvolt Foto: Joey Abrait

”På batterisidan har vi sett ett ännu starkare momentum för hållbarhet, som drivs av konsumenter och den publika debatten om klimatomställningen, och som fordonsproducenterna nu vill svara upp mot för att vara ledande på sina marknader. Det vi ser mer och mer är att fokus inte bara hamnar på hållbarheten i batteriproduktionen, utan att man ser på hela värdekedjan från utvinning, till process, batteriproduktion – och återvinning.”

Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd Region Stockholm samt ordförande för Svensk Kollektivtrafik. Tidigare trafikregionråd:

Kristoffer Tamsons (M) Foto: Jesper Frisk

”De största trenderna stavas automatisering, digitalisering och elektrifiering. Ett stort teknikskifte sker inom mobilitetsområdet som skapar nya möjligheter för resande och rörlighet. I Stockholm testas nu On-Demand-trafik med automatiserade bussar. Vi har tagit stora steg i digitaliseringen av biljetter och öppnat upp för digitala biljettombud. Parallellt innebär nya upphandlingar stormsteg mot en fullt elektrifierad fordonsflotta. Detta sker utan politisk klåfingrighet och pekpinnar.”

Jan Hellåker, styrelseordförande för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som driver utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar:

Jan Hellåker, Drive Sweden Foto: Robin Aron



”Självklart har otroligt mycket hänt runt den fortsatta elektrifieringen av fordonsparken, men inom den digitaliserade mobiliteten som Drive Sweden sysslar med så blev kanske 2022 det definitiva slutet på hajpen mot fullt självkörande personbilar. Visst, Waymo och Cruise fortsätter testa, men sällan har så många företag skurit ner sin verksamhet och tidplaner flyttats fram. Inte bara av skälet att det ”tog längre tid än vi trodde”, utan ett svalnande riskkapitalklimat har förstås också påverkat.”

Klara Bergkvist, Sverigechef på Gomore, en tjänst som låter privatpersoner dela sina bilar med andra:

Klara Bergkvist, Gomore Foto: Joey Abrait



”Mikromobilitet, elektrifiering, självkörande fordon och en allt mer fokuserad omställning när det kommer till att gå från ägande till användande. Delad mobilitet har vunnit allt mer plats när staden och användarna fått större fokus. Helt rätt riktning för att närma oss en mer klimatsmart och lönsam mobilitet.”

Christer Ljungberg, senior advisor på Trivector Traffic som han tidigare varit med och grundat och varit vd för:

Christer Ljungberg, Trivector



”Den nya hybridverkligheten, med jobb både hemma och på arbetsplatsen, har påverkat vårt sätt att leva och därmed också att resa. Kollektivtrafiken är orolig för att man inte får tillbaka resandet fullt ut. Sen har de stigande energipriserna, främst på grund av kriget i Ukraina, också påverkat våra transporter. Och fraktkrisen har bestått, och med lockdowns och fortsatta störningar i leveranskedjorna. E-handeln sjönk något under 2022, men utmaningen med att hantera last mile på ett hållbart sätt finns kvar.”

Johannes Schygge, marknadsföringsansvarig för fordonssegmentet på telekomjätten Ericsson:

Johannes Schygge, Ericsson Foto: christophkassette.com



”När satsningarna mot mjukvarustyrda organisationer/produkter blir allt mer konkreta, växer också behoven kring kompetens och problemlösning inom detta område. Volvo utökar sitt mjukvarukontor till Stockholm för att få mer kompetent folk, men samtidigt höjs förväntningarna på att alla bil-upplevelser ska vara lika smarta/intuitiva som i Teslorna. Alla aktörer känner pressen. Samtidigt har fler släppt ambitionerna att göra allt själva, och exempelvis Android Auto släpps in. Självkörande taxibilar kör på flera ställen i USA samtidigt som Sverige funderar. Tyskland godkänner level 3 självkörande upp till 60 km/h.”

Gunnar Lindberg, vd, Nordic Mobility R&I, tidigare avdelningsdirektör VTI och direktör för Transportekonomiskt institut i Oslo:

Gunnar Lindberg, Nordic Mobility R&I Foto: Nordic Mobility



”`Elbilsboomen som blev utsatt för krokben´ - vi vet av erfarenhet från bland annat Norge att stabila politiska regler över lång tid är det som gör att köpare vågar välja elbil. Ändrade regler i Sverige får konsekvenser för klimatmålen. Men samtidigt ser det ut som att elektrifieringen av tunga fordon tar fart. Så trenden för 2022 är trots allt fortsatt elektrifiering av vägtrafiken.”



Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av fordonspoolföretaget OurGreenCar:

Kenneth Falk, OurGreenCar (i framsätet) Foto: Jack Mikrut



”En trend vi upplevt under 2022 var att allt eftersom anställda återvände till kontoret men med fortsatt frihet att arbeta hemifrån, försvann behovet av att husera samma antal fordon i verksamheternas egna regi. Många såg över sina flottor. I och med detta fick vi rekordmånga förfrågningar av mobilitetslösningar till kontoret som ett alternativ till egenägda fordon. Man vill främja att folk far med lokaltrafik till jobbet. Det handlade om att effektivisera användningen och således ha färre fordon i verksamheten än vad man traditionellt sett har haft.”

Lars Strömgren (MP), nytt trafikborgarråd i Stockholms stad:

Lars Strömgren (MP)

”Pandemin skapade flera förändrade resmönster, som i hög grad ser ut att leva kvar. Mer hemmajobb och digitala möten gör att arbetspendlingen minskar och sprids ut över en större del av dagen. Många som valde bort trängseln i tunnelbanan till förmån för cykling och promenader har behållit sina nya vanor. I Stockholms stad har vi höjt investeringstakten i gång, cykel och buss med en halv miljard kronor, för att sänka klimatutsläppen och möta den ökade efterfrågan på hållbara resor.”

Björn Öhman, mobilitetsexpert på analys- och teknikkonsultföretaget WSP:

Björn Öhman, WSP.



”Den stora trenden är att elektrifieringen av transportsystemet fortsatt med full fart inom hela transportsektorn, inte bara personbilar. Inställningen till autonoma fordon har lämnat entusiaststadiet och blivit mer sansad. Under 2022 började vi också ana det nya normala efter pandemin där vi ser att arbete delvis hemifrån för den som kan verkar vara här för att stanna vilket gör att transportmönstret och färdmedelsval ser delvis annorlunda ut.

Det vi sett under pandemin kvarstår även nu efter pandemin: Kollektivtrafiken verkar ha fortsatt svårt att återhämta sig och cyklandet ökar.”

Daniel Mohlin, vd för Inurba Mobility, som driver Stockholms lånecykelsystem:

Daniel Mohlin, Inurba Mobility



”Det mest framträdande under 2022 var utvecklingen inom mikromobiliteten med nya regleringar men fortsatt stark efterfrågan. Lanseringen av Stockholm eBikes visar att upphandlade lånecyklar är efterfrågade och är en viktig del av stadens trafiksystem. De över 60.000 användarna av Stockholm eBikes uppger att de ökat sitt cyklande med 30 procent och har tillsammans gjort över 600.000 cykelturer. 58 procent av dessa resor ersätter någon annan motoriserad och inaktiv resa vilket tydligt visar att de bidrar till att uppnå de trafikpolitiska målen.”

Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige:

Jessica Alenius, Drivkraft Sverige Foto: Jessica Gow

”Elektrifieringen har fortsatt inom vägtrafiken, däremot så har utbyggnaden av laddinfrastrukturen inte gått lika fort. Vi har också fått se en rad olika politiska beslut om både sänkta och höjda drivmedelsskatter, reduktionsplikten och slopandet av klimatbonusen och konsekvenserna av detta kommer att bli intressant att följa.”



Andreas Schönström (S) kommunalråd med ansvar för teknik i Malmö:

Andreas Schönström (S) Foto: TT

”Återhämtningen av kollektivtrafikresandet gick snabbare än väntat efter pandemin. Städer börjar komma i kapp elsparcykelföretagen för att organisera trafiken och skapa ordning i gaturummet. Denna utveckling fortsätter med målsättningen att elsparkcyklar ska ha en självklar, men reglerad plats, i städers mobilitetsutbud.

E-handeln slog nya rekord, men med den skapas nya trafikmässiga och klimatmässiga problem, till följd av returer och avfallshantering.”

Mats Silfver, Sverigechef för Autolease:

Mats Silfver, Autolease Foto: Amanda Lindgren

”Alla vill åka elbil” - såväl företag, tjänstebilsförare som privatpersoner - och ta del av det statliga marknadsintroduktionsstödet klimatbonus innan det så plötsligt upphörde. Alldeles för abrupt avslutat av vår rykande färska regering, när marknaden verkligen har tagit elbilen till sitt hjärta och det formligen sprutar ut nya varumärken och modeller i en aldrig tidigare skådad takt, främst från Kina.

Utöver detta är det intressant följa alla nya uppstickare inom bildelning och bilabonnemang i olika former. Dela är modernt, men är det tillräckligt flexibelt? Finns bilen tillgänglig när just jag behöver den?”

Anna Kramers, forskare KTH, programdirektör för Mistra Sams:

Anna Kramers, KTH. Foto: Amanda Lindgren

”Under 2022 har vi fortsatt att jobba hemifrån, 2-3 dagar per vecka. Pendlingen till och från jobbet har minskat vilket också lett till att trafiken har minskat med 10 procent under oktober jämfört med 2019, vilket är mer än någonsin i Stockholm. Elbilsförsäljningen har ökat markant i Sverige.

Många initiativ med självkörande bilar har skjutits på framtiden. New Yorkborna har tröttnat på surret av helikoptrar och drönare som skramlar och stör videokonferensmöten och staden överväger att förbjuda icke nödvändig trafik eftersom klagomålen överträffar dem om råttor enligt Bloomberg Citylab.”

Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden:

Mattias Bergman, Mobility Sweden

”Elektrifieringen har tagit fart under 2022 där elbilarna nu är den vanligaste drivlinan för nyregistrerade personbilar och andelen laddbara närmar sig 55 procent. Även andelen laddbara lätta lastbilar ökar. Bussar ligger på en andel på cirka 25 procent elektriskt drivet av stadsbussarna samtidigt som leveranserna av tunga ellastbilar nu startat. Efterfrågan är fortsatt större än utbudet, vilket har lett till långa leveranstider. Samtidigt har kriget i Ukraina drivit upp energipriserna som fluktuerat kraftigt under året vilket har gjort köpbesluten svårare än vanligt.”

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil:

Daniel Odsberg, Kvdbil

”En ihållande trend som vi sett under många år är att det fortsatt finns väldigt stor efterfrågan på begagnade bilar i Sverige och så också under 2022. Det har sålts färre begagnade bilar generellt i år men detta beror dels på lägre antal nybilsförsäljningar vilket medför att företag inte kan byta bilar samt att bonus-malus förändrades våren 2021, vilket boostade försäljningen ifjol och påverkar jämförelsen. Avskaffandet av klimatbonusen i november är något bilbranschen kommer minnas från i år. Från vårt håll ser vi att detta påverkar en trend vi redan sett under längre tid, positivt: Att efterfrågan på begagnade el- och laddhybrider fortsatt kommer öka.”

Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund (MRF):

Tommy Letzén, MRF Foto: MRF

”Nya affärsmodeller, agent och direktförsäljning, prenumeration på fordonsfunktioner och konsolidering av branschen inom handelsled och mellan handelsled. Effekterna av elektrifiering börjar märkas i marknaden med nya utspel av befintliga spelare och nya spelare.”

Rickard Nordin (C) riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet:

Rickard Nordin (C) Foto: Riksdagen

”Bredden i elektrifieringen och de kinesiska bilarnas intåg på den europeiska marknaden. Bara att vandra runt på elbilsmässan Ecar Expo i år och jämföra med tidigare år är en enorm upplevelse. Regeringen säger sig ju dessutom vilja satsa på elektrifieringen, även om besluten som slopad bonus och sämre reseavdrag går i motsatt riktning. Då blir det intressant att se om de kinesiska märkena tar chansen att prisa in sig för att ta marknadsandelar.”

Susanné Wallner, tidigare näringslivschef i Mariestad som satsade på vätgas och bilpooler, numera vice vd i ett startup-bolag:

Susanné Wallner

”Flera elbilar har kommit ut på marknaden, men även bilar med vätgas. Flera leverantörer ser också över cirkuläriteten i materialflöden vid tillverkningen på ett mer genuint sätt. Vi ser också att man tittar djupare på flöden inom återvinning av batterier för att kunna möta alla de elbilar som tillverkas. Vätgasen har fått ett stort genombrott och nu byggs ett nät av vätgasmackar runt om i landet. Det borgar för att fler kan tanka fossilfri vätgas i en relativ närtid. Vi kommer också få ett genombrott med tunga fordon, tåg, färjor och flyg inom vätgasområdet. Flera producenter har redan lovat att ha klara leveranser av dessa fordon inom ett par år.”

Mattias Lundgren, chef för Nio Sverige, kinesiskt elbilsmärke som bygger batteribytesstationer:

Mattias Lundgren, Nio

”2022 var året då elbilar på allvar blev den största kategorin av drivlina i Sverige. Vi lanserade passande nog våra första helt elektriska modeller i Sverige och invigde våra första batteribytesstationer.”

Helena Gellerman (L), klimat- och trafikpolitisk talesperson för Liberalerna med ansvar för omställningen av transportsystemet:

Helena Gellerman, Liberalerna. Foto: Evelina Carborn

”Energikrisen i Europa har lett till radikalt högre bränsle- och elpriser. Vi ser en fortsatt press på våra transporter, när vi trodde att 2022 skulle bli ett återhämtningens år efter pandemin. Godstransporterna drabbas i hög grad jämfört med under pandemin. Energikrisen driver på den gröna omställningen och bromsar flygets återhämtning på grund av oro i omvärlden och recession. Andelen sålda laddbara bilar fortsätter öka och är i dagsläget över 50 procent, där andelen elbilar var all-time high på 42 procent i november.”