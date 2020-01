2,5 år senare än planerat – nu öppnar Myllymäkis toppkrog Aira

Definitionen på den franska krogguiden Guide Michelins högsta utmärkelse, tre stjärnor, är just ”exceptionell mat, värt en särskild resa”.

Trots ett högt prisläge får stjärnkrogar i allmänhet kämpa för att nå lönsamhet. Några menyer har ännu inte presenterats, men Tommy Myllymäki har de stora dragen klara för sig.

”Vi kommer att använda de huvudråvaror som finns naturligt i Sverige och övriga Norden under rådande säsong. Under höst och tidig vinter blir det mycket skaldjur och det som finns i skogen, framför allt vilt. Senare under vintern kommer det fortfarande att finnas vilt på meny men även fisk som torsk och skrei. Till sommaren blir det grönsaker från våra odlingar i Ulriksdal. Sedan vill vi kunna använda smaksättningar och tekniker från Asien och andra delar av världen.”