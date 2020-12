24 Storage spår positiv värdeförändring på över 60 miljoner kronor i år

För de första tre kvartalen innevarande år uppgick detta belopp till 17 miljoner kronor. Motsvarande belopp för helåret 2019 uppgick till 41 miljoner kronor.

”Historiskt sett har self storage-branschen haft en god motståndskraft i nedåtgående konjunktur, vilket visat sig gälla även under denna inbromsning av ekonomin som en följd av covid-19. Osäkerheten kring pandemins effekter har dessutom minskat under året”, skriver bolaget.

24 Storage har i övrigt ännu inte sammanställt sitt resultat för det fjärde kvartalet 2020 eller för helåret. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att publiceras den 26 februari 2021.