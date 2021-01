18 experter: Överraskningarna som kommer omforma vår mobilitet 2021

Anna Haupt, chef för självkörande bilar på Nevs:

Anna Haupt. Foto: Patrik Olsson

”Den senaste månaden har ett antal Autonomous Drive-bolag släppt filmer på när de kör i komplex stadstrafik helt utan en ”safety driver” bakom ratten. Jag kommer med spänning att följa utvecklingen inom det området. Vi är många som är trötta på 2020 och tänker att 2021 ska bli en nystart – inte en återgång till det gamla. 2020 har för många av oss blivit ett år av reflektion. Efter reflektion kommer innovation, så vi får se!”

Daniel Helldén (mp), trafikborgarråd i Stockholm:

Daniel Helldén. Foto: Joey Abrait

”Ny teknik kan underlätta smart trafikplanering, elektrifieringen tar ytterligare kliv framåt och distansarbetet fortsätter på olika sätt även när pandemin tar slut. De första självkörande bilarna börjar rulla.”

Något särskilt vi ska hålla koll på i år?

”Alla datum för Trafiknämnden i Stockholms stads sammanträden.”

Karolina Pamp-Sandgren, mobilitetsexpert på Afry:

Karolina Pamp-Sandgren. Foto: Afry

”2021 kanske blir året då våra städer inser att det är att cykla, gå och ta sig fram med mikromobilitet som är oslagbart bäst. Och att man ser till att ge utrymme åt dessa transportsätt. Flera länder inför nu 30 km/h som bashastighet i tätort och det blir ett stort steg för hållbar mobilitet i städer. Den stora överraskningen i år är mikromobilitetsaktörerna som snabbt anpassar sig till läget och blir städernas älsklingar! Så mycket mobilitet med så lite plats som behövs. Sedan ser vi såklart det stora skiftet till elbilar, på riktigt. Bara man får bättre ordning på laddinfrastrukturen!”

Något särskilt vi ska hålla koll på i år?

”Only Tegnell knows är det korta svaret och ett något utvecklat är den 1 juli då vi får en ny förmånsbeskattning för tjänste/förmånsbilar. Det är rimligt att tro att det blir stora förändringar - och det kommer att öppna för den ”delade” förmånsbilen!”

Lars Stenqvist, teknisk direktör på AB Volvo:

Foto: Anna Sigvardsson Högborg

”Om 2020 var året då samtliga lastbilstillverkare i Europa satte målet om enbart fossilfria fordon från 2040 så tror jag att 2021 blir året då politikerna och övriga spelare i samhället tar ett stort steg mot att skapa den infrastruktur som krävs när det gäller laddstationer för el och tankstationer för vätgas. Jag tror också att försäljningen av elfordon kommer att öka snabbare än vi trott tidigare tack vare kundernas vilja att bidra till klimatomställningen och att samhället kommer att öka stödet till en snabb omställning.”

Något särskilt vi ska hålla koll på i år?

Under våren lanserar Volvo Trucks de första tunga batterielektriska lastbilarna vilket är ett stort steg mot Co2-neutrala transporter. Senast i april kommer EU-kommisionen att presentera ingångsvärdet för Co2-emissioner som tillverkarna har som krav att sänka med 15 procent till 2025 respektive 30 procent till 2030. Då kommer också uppgifter om varje tillverkares genomsnittliga Co2-emissioner för de fordon som tillverkats sedan 2019. Ett förslag om Euro VII-reglerna förväntas i slutet av året.”

Anna Kramers, forskare på KTH och programchef för mobilitetsprojektet Mistra SAMS:

Anna Kramers.

”Vi kommer att fortsätta arbeta på distans under hela våren 2021. Vi vänjer oss av med kollektivtrafik. Elcykel och elbilsförsäljningen fortsätter att öka snabbare än väntat. Ifall vaccineringen lyckas under våren kommer det bli en viss tillbakagång till arbetsplatser och kollektivtrafik under hösten. Många kommer att fortsätta välja att jobba på distans och kommer bara att besöka sin arbetsplats två gånger per vecka.

Arbetsgivare ser möjligheter att minska lokalkostnader. Lokala jobbhubbar kommer att poppa upp i hela landet som gör det möjligt att jobba från en professionell arbetsplats i närområdet. Lokala livsstilar utvecklas vidare.”

Något särskilt vi ska hålla koll på i år?

”Den viktigaste händelsen i år är när vi får besked om att vaccineringen ha lyckats och vi kan åter röra oss i samhället som förut.”

Steven E. Schladover, pionjär inom självkörande fordon och pensionerad professor på UC Berkeley:

Steven E. Schladover Foto: Berkeley

”Vi kommer att få se en långsam återhämtning inom många sektorer som lidit ekonomisk skada under året. Vi kommer att få se en fortsatt tillväxt inom användning av automatisering för både långväga lastbilar och paketleveranser lokalt. En accelererad konsolidering inom branschen för ”Autonomous Drive” – med endast ett fåtal överlevande.

Vad blir den stora överraskningen i år?

”Om jag kan förutsäga det kommer det inte att bli en överraskning.”

Maria Bratt Börjesson, professor i transportekonomi på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI):

Maria Bratt Börjesson.

”Det blir intressant att följa vad som händer med flyg, tåg- och kollektivtrafikresandet om och när pandemin klingar av. Lika spännande blir det att se om försäljningen av nya laddbara bilar fortsätter att öka.”

Andreas Schönström (s), kommunalråd i Malmö:

Andreas Schönström. Foto: Johan Nilsson/TT

”Vi lanserar första testområdena för strategin ”låt bilen stanna hemma” i början av 2021. Vi hoppas den ska komma åt problemet med att vissa väljer att ta bilen till jobbet, trots goda alternativ, för att där går att parkera gratis under arbetsdagen. Utvecklingen av kompletterande mobilitetstjänster går ytterligare framåt. I slutändan ska resenären i en och samma tjänst enkelt kunna se hur hen kan sig från dörr till dörr med olika trafikslag. Kan involvera buss, hyrcykel, elsparkcykel.”

Något särskilt vi ska hålla koll på i år?

”I december 2021, eller början av 2022, startar nästa Malmöexpresslinje 8 med eldrivna 24-metersbussar mellan Lindängen och Västra hamnen. I början av 2021 blir förstudien om en framtida Öresundsmetro, en förlängning av Köpenhamns tunnelbanenät in under Malmö, klar – en investering av stor betydelse inte minst för Sveriges exportindustri som behöver mer plats på Öresundsbron för godstrafiken ner mot Hamburg och övriga Europa. Passagerartrafiken ska delvis styras om till metron.”

Maria Schnurr, senior forskare inom mobilitet på det statliga forskningsinstitutet RISE:

Maria Schnurr Foto: RISE

”Bostadsmarknaden och boendepreferenser har redan förändrats avsevärt, och det var bara början! 2021 kommer vi se att folk flyttar mer till förorter och landet för det har äntligen blivit fullt möjligt med hemmajobbandet. Det är en jättechans för landsbygdsutvecklingen och kan på sikt vända på den befintliga nergående utvecklingen. Men även då behövs det innovationer som håller i längden – t ex co-working-platser på landet, ännu bättre pendlingsmöjligheter och såklart heltäckande fibernät.

När man tänker självkörande fordon, kommer vi se mer godsfordon nästa år, inte lika många småbussar – bland annat som en reaktion på den skyhöga tillväxten i e-handeln.”

Jan Hellåker, ordförande för Drive Sweden:

Jan Hellåker.

”När och om pandemin förhoppningsvis väl är under kontroll så tror jag att den stora överraskningen blir hur snabbt alla sorters resande ökar igen. Visst, många kommer att fortsätta jobba hemifrån i stor utsträckning och många affärsresor kommer fortsatt ersättas av digitala möten. Men jag är övertygad om att det finns ett oerhört stort uppdämt behov av resande och av att träffa människor fysiskt igen, både lokalt, regionalt och över gränserna, vilket återigen kommer att testa flexibiliteten i transportsystemet.”

Blerta Hoti (s), kommunalråd och ledamot i trafiknämnden i Göteborg:

Blerta Hoti.

”Elektrifieringen fortsätter. Då krävs ett utbrett och fungerande nätverk för laddning. Under 2021 kommer vi jobba för utökade laddmöjligheter i både stan och i hamnen som redan i dag investerar mycket i laddinfrastruktur. När vi vaccinerat oss nästa år tror jag en överraskning kommer vara ett uppsving för organiserad samåkning eftersom alla efter pandemin vill resa på mer sociala sätt.”

Något särskilt vi ska hålla koll på i år?

”Invigningen av Hisingsbron blir årets händelse i Göteborg. En viktig pusselbit för att knyta ihop Hisingen och fastlandet och bygga ihop vår ganska uppdelade stad. Öppning för gång-, cykel- och motortrafik planeras till maj 2021. I september ska hela Hisingsbron vara klar, då blir det officiell invigning och vi hoppas att vi då kan fira ordentligt tillsammans.”

Fredrik Bergström, affärsområdeschef på konsultbolaget WSP:

Fredrik Bergström.

”Att Corona släpper och att vi inte går tillbaka till tidigare resmönster. Hemmajobb ökar, långa jobbresor minskar. Detta i sin tur kommer att få långsiktiga effekter på transportsystemet och på de aktörer som har byggt delar av sin verksamhet på omfattande resande.”



Finns det några specifika händelser att ha koll på nästa år?

Infrastrukturpropositionen som släpps under våren kommer att bli viktig. Kommer den att innehålla satsningar som verkligen bidrar till att transportsystemet tar ett steg in i framtiden?”

Kristina Hunter-Nilsson, kommunikationschef på Voi:

Kristina Hunter-Nilsson.

”Denna accelererade förändringstakten kommer att fortsätta och fler och fler människor kommer att uppleva fördelarna med ett säkert och hållbart transportsätt. Vi ser också att regleringar ökar, en större grad av partnerskap och generellt sett en demokratisering av mikromobilitet.”

Något särskilt att hålla koll på i år?

”Vi inväntar Transportstyrelsens slutrapport om eventuella regeländringar (gällande elcyklar och elsparkcyklar reds anm.) som släpps 1 mars och ser fram mot att hjälpa till att tillsammans med myndigheterna bygga en säker, hållbar och skalbar mobilitetstjänst som gynnar alla. Redan nu ser vi fram emot en utmärkt vår och sommar 2021 där vi fortsätter att se en ständigt ökande efterfrågan på våra tjänster inom alla åldrar och bakgrunder.”



Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet:

Jakob Lagercrantz.

”Det nya normala blir det nya onormala. Återgången från pandemin kommer att innebära förändringar och nya möjligheter. Det gäller att inte falla tillbaka till vad vi tror oss veta, utan bygga från ett nytt läge. Trafikverkets infrastrukturplan blir ett första test. Skall vår inriktning för de kommande elva åren bli en fortsättning på det gamla, eller skall planen faktiskt formas av miljömålen snarare än dammiga prognoser?

Vi kommer att utmanas av att vi tror vi måste välja mellan framtidens fixprojekt som Hybrit och LKAB, bra projekt men genomförda långt efter 2030, och dagens åtgärder. Vi måste komma förbi motsättningen mellan elbil i framtiden och biobränsle i dag. Båda behövs. Låt inte framtida utveckling bli nutidens fiende.”

Georgina Smallwood, Chief Product Officer (CPO) på TIER Mobility:

Georgina Smallwood. Foto: Tier

”Under 2021 kommer pålitliga, lättillgängliga och prisvärda transporter som minimerar miljöpåverkan vara i fokus. Medborgare och beslutsfattare förstår att ett sunt kollektivtrafiksystem i kombination med delad mobilitet är avgörande för att nå städernas hållbarhetsmål. Delad mikromobilitet kommer också spela en viktig roll för städers ekonomiska återhämtning efter Covid-19.

För TIER kommer 2021 att handla om att fortsätta höja ribban för säkerhet och hållbarhet, multimodalitet och lanseringen av vårt energinätverk, TIER Energy Network, där våra kunder själva kan byta ut urladdade batterier på laddstationer runt om i staden för att ytterligare minska vår klimatpåverkan.

Nuvarande lagstiftningen i Sverige, och i många andra länder, behöver en översyn samt att få dess tolkning förtydligad och harmoniserad under 2021. Således, så att mikromobilitetstjänster i städer kan regleras på ett mer effektivt sätt som inte hindrar innovation, entreprenörskap samt omvandlingen av våra städer till mer hållbara och medborgarcentrerade, där bilen inte längre står i fokus.”

Christer Ljungberg, vd på Trivector:

Christer Ljungberg. Foto: Trivector

”Vi kommer ännu mer att skruva på vårt beteende i det nya normala. Det två övergripande trenderna blir digitalisering och hållbarhet. Samt att vi lärt oss att samarbete är extremt viktigt. Utan samarbete hade vi till exempel inte fått fram vaccin mot corona så snabbt. Den stora överraskningen blir att det kommer fungera mycket bättre än vad vi trodde. För Trafikverket blir den stora överraskningen att prognosen om ökad biltrafik inte stämmer på grund av detta.

Några viktiga datum att hålla koll på i år?

”Det första viktiga datumet är 21 januari, när Biden blir president. Han har ju sagt att USA omedelbart kommer gå med i Parisavtalet, och det kommer att bli en mycket viktig åtgärd som kickar igång klimat- och hållbarhetsarbetet. Sen är det Europeiska tågåret 2021. Här finns väl risken att allt spännande som planerats inte riktigt kommer att kunna genomföras, men det händer massor inom tågområdet. Som exempel ökar nattågen genom Europa rejält. Och vi kan se att Skandia satsat rejält av sina pensionsinvesteringar i nya tågsystem.”

Karolina Isaksson, docent och forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, samt adjungerad professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH:

”Den stora överraskningen, om jag får önska, är att vi även 2021 – men av ren frivillighet – väljer att begränsa vårt resande och väljer att leva våra liv lite mer lokalt. Och att inte minst de långa resorna med flyg fortsätter att vara kraftigt begränsade. En annan överraskning är att många stora arbetsgivare kommer börja utveckla lokala arbetsplatshubbar, vilket minskar behovet av pendling långa sträckor. Detta har vi tidigare undersökt i ett forskningsprogram som jag är med i – och nu har vi sett att flera kommuner ha lagt i sådana lokala arbetsplatshubbar i sina budgetar för nästa år.”

Några viktiga händelser att hålla extra koll på 2021?

”Infrastrukturpropositionen är en av de händelser som jag kommer följa mest noga. Detta eftersom regeringen tycks fortsätta att ducka i frågan om vad klimatomställningen innebär för transportsystemets långsiktiga utveckling.”

Steinar Danielsen, Hållbarhetsstrateg på M, Volvo Car Mobility Sweden:

Steinar Danielsen.

”Partnerskap är den viktigaste trenden 2021. ”Vägtransporter står för 17,5 procent av EU:s utsläpp och för att driva på en beteendeförändring hos konsumenter och företag mot ett mer hållbart resande och transporter så behöver vi alla – operatörer, städer, bygg- och fastighetssektorn, politiker – arbeta tillsammans. För att skapa mer hållbara och hälsosamma städer behöver vi genomföra de förändringar som är nödvändiga i policys och regelverk, infrastruktur och när det gäller hur våra olika tjänster fungerar. I slutet av 2020 signerade nio städer i Sverige de första klimatkontrakten i Europa för bli klimatneutrala 2030. Att bygga för delad e-mobilitet kommer vara en nyckel för att nå de målen.”