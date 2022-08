178 miljarder borta efter galna rallyt – "dök in som pirayor"

Bland börsens klart mest lysande stjärnor i år hittar vi de ofta bortglömda forskningsbolagen. Nasdaqs index för svenska läkemedels- och bioteknikbolag var per sista juli upp knappt 17 procent, i stark kontrast mot börsens breda prisindex som var ner 21 procent under perioden. Motsvarande siffror för de tre föregående åren var upp 30 procent, respektive en dubbling för index i stort.

Kursmässigt har det gått bäst för Oncopeptides som i år är upp över 350 procent, bäst av alla noterade bolag i Sverige. Bolagets preparat ratades av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under förra året, vilket resulterade i att Oncopeptides drog sig tillbaka från USA. Bolaget gav dock inte upp utan fick i juli ett marknadsgodkännande för sitt ledande läkemedel Pepaxti av den europeiska läkemedelsmyndigheten istället. Då kursen kollapsade 95 procent under 2021 är årets kursrusning ett välkommet plåster på såren.

En annan aktie som rusat under 2022 är Vicore Pharma, som är upp över 120 procent. I februari presenterade bolaget interimsdata från fas 2-studien för bolagets ledande läkemedelskandidat vilket rosades av marknaden. Lika kursdrivande har dock analytikerkårens efterföljande hyllningsrop varit, där både DNB och Nordea har höjt sina riktkurser till 90 respektive 84 kronor, långt över dagens kurs på drygt 30 kronor.

För Vicore Pharma har kostnaderna för att bedriva forskningen ökat under senaste kvartalen, och förr eller senare kommer bolaget behöva ta in pengar igen. Att ta in nya pengar förekommer löpande för de flesta bolagen i branschen, och Vicore har historiskt lyckats bra med sina kapitalanskaffningar. Under 2020 och 2021 resulterade bolagets två riktade emissioner i en oförändrad aktiekurs för ägarna efterföljande dag, men givetvis får de som inte deltar i emissionen sitt innehav utspätt.

Att ha rådgivande banker på sin sida underlättar ofta vid emissionstillfällena. I år har bland annat Oncopeptides och Bioinvent tagit in pengar genom riktade nyemissioner, där Oncopeptides gjorde det till samma dags stängningskurs och Bioinvent till en premie, till och med. Det får anses vara mycket starkt.

I andra situationer rasar istället kursen, som när Synact Pharma i mars beslutade om en företrädesemission långt under vad bolagets aktie handlades till. Emissionen gjordes efter att bolagets studieresultat några månader debatterats av marknaden, och i ägarlistan saknades kapitalstarka institutionella ägare. Finansiering är en nödvändighet för att kunna bedriva forskning, men som aktieägare vill man hålla sig till de bolagen som tar detta beska piller när marknaden tillåter det och inte när den tvingar fram det.

Viktigast för alla företag är dock självklart verksamheten, och i veckan gjorde sig bioteknikbolagens otäckhet påmind. Isofol Medical uppnådde varken det primära eller det sekundära resultatmåttet för sin studie och aktien föll samma dag 85 procent.

Då forskning generellt är dyrt att finansiera så måste bolagen prioritera, och verksamheterna har sällan många ben att stå på. Utfallen blir därför i viss mån binära och kursrörelserna ofta dramatiska, inte sällan överdrivna. För flera av bolagen i årets vinnarindex väntar diverse viktiga utfall under resten av 2022. Di har sammanställt hela listan av stort som smått under resten av året.