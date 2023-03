147.000 aktieägare varnas för osäkra bolag

Under de senaste årens börshausse har en lång rad förhoppningsbolag tagit sig in på de noterade marknaderna, inte minst under rekordåret 2021. De senaste månaderna har fler First North-bolag än vanligt fått observationsstatus, med hänvisning till finansiell osäkerhet.

147.000 aktieägare har investerat i bolag som Stockholmsbörsen kallar ”finansiellt osäkra”.

”Det skvallrar om det tuffa marknadsläget för bolagen”, säger Elias Skog, chef över Stockholmsbörsens bolagsövervakning.

Di listar alla 25 bolag på OBS-listan.