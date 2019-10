Jobbsiffran lägre än väntat – men arbetslösheten på 50-årslägsta

Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, jämfört med 3,7 procent månaden före. Det är den lägsta arbetslöshetssiffran i USA på 50 år.

Den genomsnittliga timlönen under perioden steg med 2,9 procent på årsbasis. Här väntades en ökning på 3,2 procent enligt prognoserna.

Sysselsättningen för augusti reviderades upp till en ökning med 168.000 jobb, från tidigare 130.000. Julisiffran reviderades upp till plus 166.000 jobb, från preliminära 159.000.

Den genomsnittliga arbetstiden under september uppgick till 34,4 timmar per vecka, jämfört med oreviderade 34,4 månaden före. Analytikerna väntade sig 34,4 timmar per vecka, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.