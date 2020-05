Tegnell: Positiv utveckling i Sverige – "kan vända uppåt igen"

Ytterligare 31 personer som smittats av coronaviruset har rapporterats döda i Sverige. Dödssiffran i Sverige stiger därmed till 4.029 personer.

Totalt har 33.843 personer smittats och 1.957 personer har fått eller får intensivvård.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell sammanfattar utvecklingen i Sverige, där en nedåtgående trend av personer som intensivvårdas, färre bekräftade fall på äldreboenden och färre dödsfall på äldreboenden kan konstateras.

”Här finns faktiskt en väldigt positiv utveckling. Antal fall av covid-19 på äldreboenden har minskat per vecka från som mest 400 fall till 60–70 fall per vecka. Det speglar sig i att antalet avlidna på äldreboenden har minskat, från en bra bit över 100 när det var som värst till ett 30-tal per vecka. En hel del håller ändå på att bli bättre, successivt”, säger han.