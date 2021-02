13.15: Statsministern håller presskonferens – Di TV sänder direkt

Innehåll från Beyond Retail Annons

De senaste åren har svenska företags efterfrågan på digital kompetens ökat drastiskt till följd av konsumenternas förväntningar och den digitala utveckling som skett i samhället i stort. På kort tid har företag tvingats att göra flera kompetensmässiga förändringar; fram tills nyligen förlitade många verksamheter sig på väldigt små digitala team i förhållande till kraven på digital tillväxt. Idag har allt fler bolag förstått betydelsen av rätt uppsättning av digital kompetens som en avgörande faktor för tillväxt. Detta har på många håll medfört mer kompletta team, rimligare rollbekrivningar och mer proportionella organisationer för det digitaliseringsarbete som ska genomföras.

Svenska bolag med digital tillväxt i fokus går dock utmaningar, i en helt ny tapping, till mötes. Det handlar om den kontinuerliga försörjningen av rätt digital kompetens vid rätt tidpunkt. Efterfrågan på digitala talanger är betydligt större än utbudet. Samtidigt är omsättningstakten på digitala roller på många håll relativt hög.

– Många företag ligger fortfarande efter i sin syn på digital kompetens, vilket är en större affärsrisk än många tror. För att inte tappa momentum och tillväxt gentemot konkurrenter kommer många bolag att behöva se över sättet de säkrar rätt digital kompetens på framgent, förklarar Laura Bornebusch.

Förlegad syn på kompetensförsörjning

En undersökning som Beyond Retail gjort med ett stort antal svenska bolag, visar att hela 94% av den genomsnittliga kommersiella digitala organisationen består av heltidsanställda personer. Konsult- och frilanslösningar står endast för 6% av resurserna. I jämförelse med kompetensområden såsom exempelvis IT eller ekonomi är det en extremt låg siffra.

Sannolikt beror detta på att det finns en förlegad övertygelse om att rätt digital kompetens till varje pris behöver rekryteras in permanent, trots att behovet många gånger gäller en specifik insats/projekt, eller ett temporärt behov på grund av till exempel föräldraledighet eller sjukskrivning. En annan faktor som ytterligare skyndar på förflyttningen mot att behöva se över konsultalternativ, är det faktum att allt fler digitala talanger dras mot konsultformatet med något kortare uppdrag än vad som anses vara en rimlig anställningsperiod, beskriver Laura Bornebusch.

– Att rekrytera är såklart ofta långsiktigt mer lönsamt än att ta in konsulter för det jobb man ska genomföra. I många fall tappar man dock extremt mycket fart på att invänta en rekryteringsprocess. Det leder till ett glapp mellan två resurser och då hamnar man ytterligare på efterkälken. Gäller det dessutom verksamhetskritiska roller kan den negativa effekten spridas även till andra affärsområden och resurser, som tvingas täcka upp under tiden. Och då kan man ställa sig frågan hur mycket mer lönsamt det till slut blir, förklarar Laura Bornebusch.

Skräddarsyr digital kompetensförsörjning

För att säkra en optimal digital kompetensförsörjning behöver svenska bolag bryta gamla mönster och öppna upp för fler lösningar på ett och samma behov. Det omfattar att vara betydligt mer flexibla med anställningsform och hur de knyter den digitala kompetensen till sig.

– Beyond Retail hjälper bolag att skräddarsy kompetensförsörjningen av digital kompetens oavsett anställningsform. Det omfattar allt från traditionella rekryteringslösningar och projektbaserade lösningar hela vägen till ett upplägg där konsult, frilans och rekrytering arbetar parallelt i en s.k hybridlösning. En sådan hybridmodell – där interimskonsulter och frilans täcker upp luckor temporärt för att på bästa sätt tillgodose bolagets omedelbara behov av digital kompetens – minimerar inte bara risken för minskad tillväxt utan säkrar affären här och nu. Dessutom innebär det en sömlös överlämning till den permanenta resurs som senare tar vid.

Beyond Retail’s hybriderbjudande är resultatet av flera års beprövade samarbeten och grundar sig till stor del på en unik incitamentsmodell för att övergången från konsultlösning till rekryterad medarbetare ska ske på ett så lönsamt sätt som möjligt för varje organisation.

– Vi är i grunden ett konsultbolag själva, så vårt DNA är att hjälpa bolag att växla upp sin e-handel med ökad försäljning och allt vad det kan innefatta. Vårt hybridupplägg är därför ett av flera sätt för oss att garantera kunderna bästa tänkbara lösning, med rätt kompetens på rätt plats – i rätt tid, säger Laura.

Ingen tid att förlora

Ända sedan starten, 2012, har Beyond Retail alltså utmärkt sig som en särskilt stark aktör för stöttning av digital tillväxt och organisation. Bland annat har företaget arbetat med konsult- och rekryteringslösningar i komplexa projekt för prestigefyllda kunder som Gina Tricot, Filippa K, Estrid, Matsmart, Tibber, Skincity, Best of Brands och Capio. Detta innebär ett tydligt kvitto på Beyond Retails effektivitet.

– De finns ingen tid att förlora. Vi måste sluta blunda för det faktum att digital kompetens och mognad är två av vår tids främsta konkurrensmedel, och inkorporera arbetet med att utveckla dessa områden i vår strategi och vår verksamhet, avslutar Laura Bornebusch.