10 miljoner i skattesmäll för jultidningsförlag

Skatteverket anser att förlaget inte redovisat arbetsgivaravgifter och premier som utgetts till försäljarna under perioden 2017-2018. De summorna måste nu bolaget betala in, plus skatteböter, formellt kallat skattetillägg, på 1,2 miljoner kronor. Totalt uppgår skattesmällen till 9,7 miljoner kronor.