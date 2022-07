10 000 försenade flyg från Arlanda i sommar: ”Svag siffra”

En framtida konstform som verkligen har kommit för att stanna, åtminstone här i Paris, där jag befinner mig, är NFT:er (Non-fungible tokens). Jag själv, som har sprungit efter framtiden så länge jag kan minnas, inte minst i mina drömmar, då jag ständigt rör mig och springer i landskap som är som tagna ur den senaste science fiction-filmen, har dock haft svårt för denna nya mobilvänliga konstform som bygger på att producera eller köpa elektroniska, icke-kopierbara blockkedjebilder.

För det första så finner jag NFT:er rätt så fula. De flesta NFT-verk ser ut som putslustiga figurer tagna ur ett videospel för barn. För det andra bidrar dess punkiga antistatsekonomiska attityd till ett utarmande av välfärdsstaten. För det tredje är NFT:er inte särskilt miljövänliga, med tanke på hur mycket koldioxid som går åt för denna nya teknologiska trend. Men konstnärer som håller på med detta slipper betala hälften av allt de tjänar på sin konst till gallerier som företräder dem.

NFT NFT är en förkortning av engelska ”non-fungible token” som i princip betyder en ”icke utbytbar värdehållare”. Enkelt förklarat är det ett sätt att göra digitala varor, som konstverk, unika och att de därmed kan betraktas som original. Det har tidigare varit omöjligt i en värld där allt av ettor och nollor går att kopiera.

Den nya frågan som uppstått nu är huruvida man borde förvandla foton till NFT:er. Konsthandlaren Julian Sander har nyligen valt att lägga 10.700 foton tagna av hans gammelfarfar August Sander på den digitala marknaden Opensea. August Sander är en av förra seklets mest inflytelserika fotografer, känd för sina porträtt på tyskar från alla samhällsklasser under Weimarrepubliken, men bilderna har nu skänkts bort och kan varken köpas eller säljas.

Julian Sander är övertygad om att hans farfarsfar hade gillat NFT:er. August Sander ville med sitt livsverk porträttera hela det tyska samhället i dess olika kretsar, men han var socialist och tyckte att saker och ting var till för att ständigt omfördelas.

Men bara några veckor senare efter att Julian Sander hade lagt ut bilderna på nätet reagerade stiftelsen SK, som hade köpt alla rättigheter till August Sanders bilder. Stiftelser har per definition inga kommersiella intressen, så var klämde skon? Rädslan att värdet på fotografierna skulle sjunka. Julian Sander betalade stiftelsen, för hans stora önskan ligger i att placera en av världens viktigaste fotografisamlingar i den digitala framtiden. Det mänskliga köttet, arbetet, mödan och svettdropparna som August Sander fotograferade gång på gång hos den hårt slitande arbetarklassen ligger nu och skvalpar i en teknorymd, som kommer kunna betraktas av allt och alla. I evigheters evighet. Amen!

Vad säger detta om vår tid? Att virtualiseringen av livet och konsten skapar nya rädslor. Rädslan att inte kunna lämna några spår efter sig. Att allt skall suddas ut i en virtuell rymd à la Matrix. ”Welcome to the desert of the real” sa Morpheus till Neo när han presenterade honom för det ödelagda Chicagolandskapet. Men det reala är inte den ”sanna verkligheten” bakom den virtuella simuleringen, utan den tomhet som gör verkligheten ofullständig.

Matrixen – som också betyder livmoder – är till för att släta över det verkliga, genom illusionen att det bakom varje bild finns en annan bild, och en annan, beroende på vilken sida man befinner sig. Det var postmodernismens stora dröm, eller mardröm. Vem spelar Morpheus roll i dag? Jo, alla de journalister och konstnärer som konfronterar oss med krigets och den globala uppvärmningens ödeläggande konsekvenser.

NFT:er är det nya opiumet för det mediala überfolket, skärmar som skyddar från det realas öken. Inte undra på att många köper denna konst, eller denna konstens aura, redan nu, för att i framtiden kunna möblera sina virtuella hem i Metaversum. NFT:er är till för att ge oss illusionen om evighet, på samma sätt som man förr i tiden tog nattvarden för att försäkra sig om en plats i evigheten. Det är både fåfängligt, tragikomiskt och oändligt mänskligt. Livet är kort. Konsten är lång. Och för tillfället har ingen post-humanist lyckats ändra på det sakförhållandet.

Men vem vet vad framtidens konstnärer förbereder för oss?