Zyn finns i över 40.000 butiker i USA enligt Swedish Match

Samtidigt är Swedish Match utveckling för Zyn i USA inte något som de stora globala tobaksjättarna enbart studerar från sidlinjen. British American Tobacco kommer till exempel lansera sitt tobaksfria nikotinsnus Velo i USA under juli månad. Vidare köpte Altria, som bland annat äger Philip Morris USA och den amerikanska snusjätten US Tobacco, nyligen en kontrollpost i det schweiziska tobaksbolaget Burger Söhne. Affären medför bland annat att Altria kommer att utöka USA-distribution för Burger Söhnes tobaksfria nikotinprodukt On.